Как прожить с мужем 50 лет без единой ссоры?! Крутой рецепт!

Берется интервью у женщины, прожившей со своим мужем 50 лет без единой ссоры:

— Мадам, но как Вам удалось прожить все это время в мире и гармонии?

— О все просто. Когда мы обвенчались, мой муж посадил меня на повозку и повез на свое ранчо.

Пока мы ехали одна из лошадей споткнулась и он спокойно сказал: «Раз».

Спустя 15 минут, все в той же поездке эта же лошадь споткнулась еще раз и он сказал: «Два».

И уже когда его ранчо было в прямой видимости эта же лошадь споткнулась в третий раз.

Он сказал: «Три» — и пристрелил ее. Я, конечно, начала кричать, закатила истерику, начала жалеть бедное животное:

— И что же?

— И он сказал «Раз».