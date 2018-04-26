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Как прожить с мужем 50 лет без единой ссоры?! Крутой рецепт!
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Как прожить с мужем 50 лет без единой ссоры?! Крутой рецепт! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Берется интервью у женщины, прожившей со своим мужем 50 лет без единой ссоры:
— Мадам, но как Вам удалось прожить все это время в мире и гармонии?
— О все просто. Когда мы обвенчались, мой муж посадил меня на повозку и повез на свое ранчо.
Пока мы ехали одна из лошадей споткнулась и он спокойно сказал: «Раз».
Спустя 15 минут, все в той же поездке эта же лошадь споткнулась еще раз и он сказал: «Два».
И уже когда его ранчо было в прямой видимости эта же лошадь споткнулась в третий раз.
Он сказал: «Три» — и пристрелил ее. Я, конечно, начала кричать, закатила истерику, начала жалеть бедное животное:
— И что же?
— И он сказал «Раз».
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