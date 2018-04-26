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Гоген Солнцев и его 62-летняя жена выкладывают фото из медового
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Гоген Солнцев и его 62-летняя жена выкладывают фото из медового 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Шоумен с возлюбленной улетел в теплую страну.
Несколько дней назад 37-летний шоумен и актер Гоген Солнцев женился на своей подруге Екатерине Терешкович, а теперь улетел с ней на заслуженный отдых. В какой стране отдыхают влюбленные неизвестно. Но это и не важно! Куда интереснее разглядывать совместные фотографии пары на пляже и читать нежные признания любви друг к другу…
«Отдыхать не работать. Хочу всем пожелать высыпаться и любить! Тогда будете сильными и красивыми как Катюша!» — прокомментировал Гоген одну из первых фотографий с любимой. А затем добавил: «Я не перестаю удивляться тому как отдых влияет на человека. Правильно говорит Катюша: „Со мной отдых куда приятнее чем без меня!“»
Также шоумен рассказал интернет-пользователям, что супруга готовит для него сюрприз.
«Катя человек совершенно неугомонный! И в ближайшее время решила организовать наш перелет в место своей давней мечты. Посмотрим, что это будет. Знали бы все на сколько у этого человека отменный вкус. Но говорить загадками моя жена мастер», — сообщил Гоген в микроблоге.
Кстати, поездка в место мечты станет не первым подарком Гогену от Екатерины. На церемонии бракосочетания она подарила шоумену… ключи от квартиры в столице!
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович, напомним, познакомились четыре года назад. Однако тогда никто и подумать не мог, что они официально станут мужем и женой. А перед свадьбой мама шоумена отговаривала его от бракосочетания, но он не стал слушать ничьих советов.
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