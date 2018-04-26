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Елена Бирюкова рассказала об отношениях с мужем Екатерины Климовой
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Елена Бирюкова рассказала об отношениях с мужем Екатерины Климовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Елена Бирюкова является довольно известной актрисой театра и кино, однако настоящую популярность ей принесли съемки в сериале «Саша+Маша».
Личная жизнь Елены складывалась не самым удачным образом. С первым мужем она познакомилась еще будучи студенткой в Минске — она вышла замуж за Александра Романовского, но их брак не сложился. «Он уходил в запои, не мог просто выпить рюмку и остановиться. В один из таких блоков я решила, что все», — рассказывает Елена. Развод прошел спокойно, Елена и Александр остались в прекрасных отношениях.
Вторым мужем артистки стал Алексей Литвин, которому она родила дочку Александру. На тот момент карьера Елены начала идти в гору, что не лучшим образом сказалось на их отношениях. Когда Саша была еще маленькой, Елене поставили страшный диагноз — онкологию. У артистки нашли опухоль. «Все обнаружилось совершенно случайно, не дай Бог такое пережить. Врач, который обнаружил это, был не слишком вежливым и сразу сказал все в лоб. Первая реакция была очень тяжелая. я почти сутки прорыдала. Потом ходила по врачам, пока не выяснилось, что это не рак, а просто опухоль, которую нужно удалить, » — рассказывает артистка. Когда ей делали операцию, супруг не приехал ее поддержать. По словам Елены, она пыталась сохранить брак, но в итоге они развелись. Почти сразу в ее жизни появился новый мужчина — Илья Хорошилов.
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Хорошилов был первым супругом Екатерины Климовой — Елена близко дружила с Екатериной. На дне рождении старшей дочери Екатерины и Ильи Климова позвала Бирюкову. На тот момент Илья и Екатерина уже были в разводе, но поддерживали хорошие отношения ради дочери. Елена сразу же обратила внимание на Илью и была поражена тем, что ее подруга рассталась с таким хорошим мужчиной и прекрасным отцом.
"Никто не предполагал, что у нас будут отношения, мы сами не думали. Потом постепенно стали сближаться, гуляли с дочками. Наши отношения с Ильей повлияли на то, что мы с Катей перестали быть такими близкими подругами. Да, мы сохранили отношения. но сейчас уже есть дистанция из этических соображений, все же у них свои взаимоотношения и общая дочь. Катя тогда сказала, что уж лучше я буду мачехой для ее дочери, чем какая-то чужая тетка", — говорит Елена. У пары подрастает дочка Аглая, при этом Бирюкова и Хорошилов официально не поженились.
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