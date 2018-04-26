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«Как трогательно!»: муж Николь Кидман спел ей серенаду
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«Как трогательно!»: муж Николь Кидман спел ей серенаду 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
50-летние Николь Кидман и ее муж Кит Урбан демонстрируют идиллию в браке. Актриса и музыкант, слухи о разводе которых ходят по сей день, доказывают, что в их паре по-прежнему царит гармония. На днях знаменитости в очередной раз публично проявили свои чувства друг к другу.
Уже 12 лет голливудская кинозвезда и ее муж-музыкант Кит Урбан живут в браке. Несмотря на то что пресса периодически их «разводит», они показывают, что неприятности, о которых судачат злопыхатели, явно преувеличены. Мужчина публично продемонстрировал, что до сих пор влюблен в свою жену, исполнив для нее серенаду, во время которой актриса подпевала ему. По всей вероятности, информация о разводе не соответствует действительности.
В комментариях поклонники наперебой восхищаются артистами, которые счастливы «всем назло»: «Как трогательно! Только насколько это правда?» «Может они притворяются?» «Кто бы мне спел серенаду? Ей поют, а мне — нет!» «Вау, очень красиво и нежно». «Это любовь, что тут сказать, восхищаюсь!»
Примечательно, что почти сразу после того как в западных СМИ появилась информация о разрыве Кидман и Урбана, они вместе посетили публичное мероприятие, так что этот вопрос вполне можно считать закрытым — по всей вероятности, речь идет о домыслах. В свои 50 лет Николь Кидман продолжает поражать своей красотой и изяществом. Будем надеяться, что вместе с мужем Китом Урбаном, с которым она воспитывает двоих общих и двоих приемных детей, у нее все в порядке и речь не идет об игре на публику.
Публикация от Keith Urban (@keithurban) 23 Апр 2018 в 8:17 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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