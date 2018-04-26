Близость на первом свидании: главные аргументы «за»

Не любить первые свидания нормально. Обычно они ужасно неловкие, вы не знаете, как себя вести и что сказать, но самое главное — в воздухе всегда висит нерешительный вопрос: «Мы будем сегодня заниматься сексом?»

Спасибо устаревшим идеям о знакомствах: секс на первом свидании стал предметом бурных споров, потому что многие из нас по какой-то причине продолжают верить в мистическую стигму «позора» связанную с этим.

Несмотря на наше в целом просвещенное отношение к культуре знакомств нового поколения, мы все еще рассматриваем секс в день встречи как переломный момент. Поэтому многие девушки переживают за естественные и нормальные действия, которыми и является близость на первом свидании.

Мы настолько стремимся оправдать ожидания общества, что не обращаем внимания на наши личные желания. Мы слишком заняты, пытаясь расшифровать то, что думает другой человек, что не прислушиваемся к самим себе. Но зачем вкладывать всю эту власть и право судить в руки парня? И кроме того, действительно ли вы хотите быть с мужчиной, который судит женщин таким образом?

Секс не следует рассматривать как «обмен», в соответствии с которым женщины делают «первоначальный взнос» в отношения, а мужчины получают его как «спасибо» за оплату совместного. Тем более, секс на первом свидании не должен отрицательно влиять на шансы на долгосрочные отношения.

И если сейчас вам кажется, что такой быстрый переход к интиму — это что-то неправильное, возможно, наш список причин сможет вас переубедить.

Он не изменит свое мнение о вас в худшую сторону

Опрос Cosmopolitan в 2013 году показал, что 83 процента женщин считают, что мужчины будут думать о женщине хуже, если они займутся сексом на первом свидании (так себе убеждение). Но реальность такова, что большинство парней только за секс на первом свидании!

Возможно, эти убеждения исходят из вашей собственной неуверенности в желании заняться сексом. Но не стоит перекладывать ответственность за это на партнера — просто не занимайтесь сексом, если вам этого не хочется. Ваше решение заняться сексом полностью ваше, мужчина не имеет к нему отношения.

Бодрое начало только привлекает

Кто говорит, что секс на первом свидании отталкивает парней? Вы вообще знакомы хоть одним из них? Большинство из них реально любит секс! Если вы уверены и наслаждаетесь тем, что делаете, то они с куда большей вероятностью вернутся «за добавкой». В этом случае секс на первом свидании на самом деле приносит вам пользу и увеличивает ваши шансы на повторную встречу.

Это помогает избавиться от сексуального напряжения

Чем дольше вы не занимаетесь сексом с человеком, с которым встречаетесь, тем больше растет давление. Каждая последующая встреча только усугубляет ситуацию, вы начинаете думать: «Стоит ли продолжать ждать? Мы сходили уже на три свидания, уже время или еще нет?»

Когда это сексуальное напряжение растет, растет и ваше волнение, вы начинаете слишком много анализировать и сомневаться. Не проще ли вести себя как француженка и попробовать уже его «багет»?

Вы узнаете, действительно ли вы подходите друг другу?

Сексуальная совместимость — важная часть отношений. Занимаясь сексом на первом свидании, вы устанавливаете эту особую связь на ранней стадии. И если все идет хорошо, вы только поднимаете уровень привлекательности друг друга.

… У вас будет секс!

Даже если вы в конце концов поймете, что ненавидите этого человека, по крайней мере, вы не потратили свое время впустую. Перестаньте волноваться о том, как это выглядит, и обратите внимания на хорошие моменты!

Как говорит профессор Университета Мэриленда Филипп Коэн: «Все, что имеет значение — это то, насколько партнеры нравятся друг другу. Это и определяет количество будущих свиданий. Все остальное не зависит от того, был ли секс на первом свидании»

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