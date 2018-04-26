Поклонники поздравляют со свадьбой Марусю Фомину и Алексея Киселева

Месяц назад стало известно, что Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева . А сейчас же пара снова заставила говорить о себе. Несколько часов назад в Instagram Киселева появилось фото Фоминой из Грибоедовского ЗАГСа. На снимке Маруся широко улыбвается и показывает на табличку с вариантами выездных регистраций брака. Подписичики пары, в том числе и звездные друзья стали поздравлять Марусю и Алексея со свадьбой.

Но, как оказалось, поздравлять пока еще рано. Ситуацию прояснила сама Маруся. В одном из комментариев она написала, что в ЗАГСе снимается кино, а также задалась вопросом о логике подписчиков: «Все реально думают, что я в таком виде между делом пошла с ЗАГС?».

Будем ждать официальной даты свадьбы будущих родителей.

Напомним, впервые Алексей Киселев и Маруся Фомина появились в свете вместе в ноябре прошлого года и с тех пор не скрывали своих чувств.

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Фото:Instagram, пресс-служба