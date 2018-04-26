16 самых милых цитат принца Гарри и Меган Маркл друг о друге

Теперь, когда до свадьбы 36-летней Меган Маркл и 33-летнего принца Гарри осталось меньше месяца, пришло время всем нам признать, что сказка может стать реальностью. А 16 цитат принца и актрисы друг о друге заставят вас поверить в настоящую любовь.

Гарри о первой встрече с Меган: «Эта красивая женщина будто бы споткнулась и упала прямиком в мою жизнь».

Меган о первой встрече с Гарри: «Наша встреча была спланирована, это было свидание в слепую… Я из Штатов, а там мы не особо следим за королевской семьёй. Я ничего о них не знала. Это теперь я понимаю, какой общественный интерес они вызывают. Поэтому единственный вопрос, который я задала подруге перед свиданием, был „он хорошенький?“. Если бы он не был добрым, то всё бы это не имело смысла».

Гарри о том, когда понял, что Меган единственная: «Я понял это сразу, когда её увидел».

Гарри о том, как добивался Меган: «У нас было два свидания в Лондоне. И где-то через три или четыре месяца после этого я уговорил её поехать со мной в Ботсвану. И мы проводили ночи вдвоём под звёздами».

Фотография: Legion-Media Меган Маркл и принц Гарри

Меган о предложении Гарри: «Это был удивительный сюрприз. Было мило, естественно и очень романтично. Он встал на одно колено… На самом деле, я едва дала ему договорить, сказав „Можно я соглашусь уже сейчас?“»

Меган описала ночь, когда Гарри сделал ей предложение: «Ночь была уютная. Что мы делали? Мы пытались пожарить курицу».

Гарри о своём скором решении жениться на Меган: «Тот факт, что я влюбился в Меган невероятно быстро, говорит о том, что так сошлись звёзды».

Меган о том, как изменилась её жизнь после помолвки: «Мы скрывали свои отношения около 6 месяцев, все это время я продолжала работать. Единственное, что изменилось — это восприятие людей. Во мне ничего не поменялось. Я до сих пор такая же, какой была. И я никогда не давала себе характеристику по моим отношениям».

Фотография: Legion-Media Принц Гарри и Меган Маркл

Гарри о том, как представил Меган семье: «Это было захватывающе! Был период, когда я встречался с ней и никому об этом не говорил. Но Уильям очень хотел встретиться с ней, как и Кэтрин. Они наши соседи, поэтому мы не могли не встретиться с ними. Кэтрин была просто потрясающей, как и Уильям. Они нас поддержали».

Гарри о реакции собак на Меган: «Корги сразу же её приняли… Все мои 33 года они лаяли на меня, а она вошла и ни одного звука!»

Гарри о том, как бы принцесса Диана отреагировала на его выбор: «Они были бы точно не разлей вода! Она была бы очень счастлива: прыгала бы от счастья и была бы рада за меня».

Меган о бриллиантах принцессы Дианы в её помолвочном кольце: «У меня не было возможности с ней встретиться, но благодаря заботе и вниманию Гарри к её памяти она всегда с нами».

Меган Маркл и принц Гарри

Меган о первой встрече с Елизаветой II : «У меня была возможность узнать её через взгляд Гарри. Я узнала её благодаря не просто его почтению и уважению к ней как к монарху, но и любови, которую он испытывает к ней как к бабушке. Эти моменты были очень важны для меня. Я прекрасна понимала, какая это честь провести с ней время. Она невероятная женщина».

Меган Маркл о помолвке: «Мы — два человека, которые счастливы и влюблены».

Меган о том, читает ли она СМИ: «Читать новости о себе — это трудная задача. У меня есть люди, которые меня поддерживают, в том числе и мой бойфренд. Я не читаю прессу. Я даже не читаю новости о сериале „Форс-мажоры“. Мои близкие помогают мне понять, кто я. Остальное — шум».

Меган о критике её отношений с принцем: «Конечно, это обескураживает. Жаль, что в мире такой высокий градус внимания ко всему этому, что перетекает в дискриминационный характер. Знаете, я очень горжусь тем, кто я и откуда я. Мы никогда не концентрировали внимание на этом. И когда вы убираете весь этот шум, тогда вы начинаете наслаждаться компанией друг друга».

Фотография: Legion-Media Принц Гарри и Меган Маркл