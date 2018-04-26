Актриса Елена Бирюкова уже прощалась с жизнью, но диагноз «рак» оказался ошибочным

Сейчас у Елены Бирюковой , известной по сериалу «Саша плюс Маша», фильмам «Военный госпиталь», «Идеальная жена» и другим, — семейная идиллия: две дочки, причем, вторую она родила в возрасте за 40, и (после нескольких неудачных попыток) счастливые семейные отношения.

Но в 31 год, когда старшая дочь актрисы была еще малышкой, а второй брак трещал по швам, поскольку муж был в постоянных отъездах и не уделял должного внимания ни ей, ни дочке, она уже практически прощалась с жизнью.

Тогда врачи нашли у Елены опухоль. Сказали, что с вероятностью 50 процентов — раковую. Отправили на операцию, а для начала дали совет «поплакать».

Она прорыдала сутки — прежде всего, из-за того, что не увидит, как растет дочь. А потом пошла по другим врачам. Пришлось проходить много исследований и сделать операцию. В итоге опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной.

"Прооперировать" пришлось и второй брак, который Елена пыталась спасти 7 лет, но напрасно. Тогда она взяла дочку Сашу, которая тогда училась в третьем классе, ушла от мужа и сняла квартиру.

По иронии судьбы, переезжать ей помогал Илья — бывший муж подруги Елены, актрисы Екатерины Климовой . Впоследствии мужчина, который поразил Бирюкову в гостях у подруги, стал ее супругом.

Правда, пришлось брать у Екатерины «благословение» на этот брак. Теперь Бирюкова шутит, что у них с Климовой «один муж на двоих». Интересно, что свела их судьба на дне рождения дочки Ильи и Екатерины.

Затем и девочки от предыдущих браков подружились, и подруга «дала добро» на брак с ее бывшим мужем, а когда Елена с Ильей поехали в Камбоджу «обновить чувства», то вернулись оттуда не только с новым импульсом отношений, но еще и с дочкой Аглаей, которою Елена родила в 41 год.

Почему актриса согласилась на первые два брака, как выживала в общежитии в голодные 1990-е и умудрилась поправиться на 15 килограммов от голода, из-за чего трижды порывалась уйти из Театра Маяковского, и за что благодарил Елену первый муж при разводе, она рассказала в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».