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Три пары поженились в нижегородской исправительной колонии №1
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Три пары поженились в нижегородской исправительной колонии №1 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Торжественная церемония бракосочетания состоялась в ИК-1 ГУФСИН России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.
Здесь поженились сразу три пары. Молодожены получили свидетельства о браке и обменялись обручальными кольцами.
Отмечается, что бракосочетание в учреждениях исправительной системы области традиционно приветствуется — считается, что восстановление и укрепление семейных связей способствует успешной адаптации после освобождения из мест лишения свободы и формирует законопослушное поведение.
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Женский форум
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