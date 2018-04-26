Брэда Питта и Нэри Оксман познакомила Амаль Клуни

«Тогда отношения Анджелины и Брэда еще можно было спасти — по крайней мере, так всем казалось. Брэд сильно переживал разрыв с Энджи и то, как это скажется на детях… Он долго сомневался, стоит ли вообще разводиться, и в то же время не был до конца уверен, есть ли у них с Анджелиной будущее. Джордж и Амаль наблюдали за страданиями своего друга какое-то время, а потом Брэд обмолвился, что хотел бы развеяться, отвлечься, и Амаль вспомнила о Нэри, с которой была знакома через общих друзей. Она подумала, почему бы не представить их с Брэдом друг другу? Все знают, как Брэд увлекается архитектурой и дизайном, и новый проект в одной из этих сфер действительно мог бы морально его поддержать. Но никто и подумать не мог, что Нэри настолько западет ему в душу», — поделился инсайдер.

Правда, несмотря на вспыхнувшие между ними чувства, Оксман уже чувствует оказываемое на нее давление из-за общения с Брэдом, и ей это не нравится. «Нэри привыкла к публичным выступлениям, и она широко известный в своих кругах специалист, но сами понимаете — идти тем же путем, что голливудские жены Питта, она совершенно не готова. Нынешнее внимание прессы, которое обрушилось на нее в связи с отношениями с Брэдом, слишком тяжело для Нэри. К тому же она очень самодостаточна и не хочет, чтобы ее воспринимали как женщину голливудского актера, пусть и такого замечательного, как Питт. Поскольку Нэри умна, она не станет спешить. Впрочем, это подогревает интерес Брэда лишь еще сильнее», — добавил источник.

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