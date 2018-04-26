Лянка Грыу переехала в Лос-Анджелес!

В 2015 году актриса Лянка Грыу (30) переехала в Америку вместе с мужем, режиссером Михаилом Вайнбергом , и сыном Максимом — она поступила в одну из ведущих американских киношкол. «Сначала я ходила в языковую школу в Нью-Йорке, чтобы подтянуть язык, а потом поступила и в киношколу, — рассказывала Грыу. — Вся моя семья переехала со мной. Правда, муж время от времени уезжает работать в Россию. А мы с сыном Максом и мамой остаемся и часто гуляем вместе, когда я возвращаюсь домой после учебы».

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Прошло три года, Лянка отучилась и даже снялась в проекте «Американцы», а теперь вот приняла решение переехать из шумного Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

«Теперь наша новая жизнь стартует в Лос-Анджелесе! Я вернулась из поездки в марте и сказала мужу «Мы должны переехать!» Он уже привык в моим безумным идеям и ответил «Давай!» Надо понимать, что мы сложили в коробки все пять лет нашей жизни в НЙ, двух детей и себя, купили билеты, перелетели на другой край страны, нашли где жить, где учиться детям, организовали все все все (миллиииоооныыыы деталей) всего за 4 недели! Это Безумие и мне это нравится! Счастье иметь рядом мужчину, который готов броситься вместе с тобой в новое приключение и взять на себя ответственность за все трудности и организацию! Счастье видеть и чувствовать, что ты не одна на этом пути», — написала она.

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