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Что объединяет Джастина Бибера и Бейонсе?
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Что объединяет Джастина Бибера и Бейонсе? 

Popcake.tv 51 минуту назад
Фото: Popcake.tv
Талантливый певец Джастин Бибер упорно и долго завоевывал музыкальную сцену. Сейчас им восхищается весь мир, его песни играют на каждой модной вечеринке. Однако, Джастин остается обычным парнем, который ест в Макдональдсе, посещает церковные службы и фанатеет от своих коллег-звезд.
Так недавно он нестандартно выразил свою любовь к певице Бейонсе. Бибер выложил в свой-аккаунт отфотошопленную фотографию, где поместил свое лицо в фигуру Бейонсе.
«Вам всем нужно познакомиться с моей сестрой Рейчел Бибер», — подписал певец. В отличии от нас Бейонсе пока не оценила шутку Джастина.
Еще мы сделали вывод, что Джастин нормальный парень и может посмеяться над собой. За это мы его любим еще больше.
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