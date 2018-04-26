Что объединяет Джастина Бибера и Бейонсе?

Талантливый певец Джастин Бибер упорно и долго завоевывал музыкальную сцену. Сейчас им восхищается весь мир, его песни играют на каждой модной вечеринке. Однако, Джастин остается обычным парнем, который ест в Макдональдсе , посещает церковные службы и фанатеет от своих коллег-звезд.

Так недавно он нестандартно выразил свою любовь к певице Бейонсе. Бибер выложил в свой-аккаунт отфотошопленную фотографию, где поместил свое лицо в фигуру Бейонсе.

«Вам всем нужно познакомиться с моей сестрой Рейчел Бибер», — подписал певец. В отличии от нас Бейонсе пока не оценила шутку Джастина.

Еще мы сделали вывод, что Джастин нормальный парень и может посмеяться над собой. За это мы его любим еще больше.