Брошенный молодой любовницей артист прослезился при встрече с женой

Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла в студию телепередачи «На самом деле» Первого канала, чтобы проверить своего супруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончился его пятилетний роман с другой женщиной.

Раиса рассказала гостям студии, что никак не ожидала, что после 25 лет брака, ее любимый человек так поступит с ней: бросит семью ради молодой вертихвостки. «Это был для меня такой удар… Рыдала, не переставая навзрыд просто несколько дней. Не ходила на работу. У меня в тумане все», — со слезами на глазах поведала женщина.

Михаил решил разойтись официально, но она не согласилась. Суд развел их без согласия супруги. Несколько лет понадобилось Раисе, чтобы прийти в себя.

Через пять лет блудный муж, как говорится, на голубом глазу решил возвратиться домой. «Я ехала в машине и вдруг мне звонок: „Привет! Как дела! Я решил вернуться!“. Я говорю: „Хорошо“, — вспомнила тот нелепый разговор Раиса. Теперь женщина сомневается в правильности своего решения. Ей кажется, что он не любит ее, а вернулся потому, что артисту было некуда пойти.

На съемочной площадке появился сам Багдасаров. Артист признался, что чуть не расплакался за кулисами от рассказа экс-супруги.

Михаилу пришлось повиниться перед публикой и рассказать свою версию событий. По словам актера с красоткой Викторией он познакомился в соцсетях. Он увидел фотографию молодой привлекательной девушки и воспылал. Он начал с ней переписываться, а позже пригласил барышню на свою премьеру. О жене он вообще и не вспомнил.

Далее Михаил начал уверять присутствующих, что никогда не врал жене, а интимная близость с юной разлучницей состоялась за день до расставания с Раисой. Эксперты не поверили звезде и попросили Багдасарова поподробнее рассказать об этом моменте.

Выяснилось, что сексуальная близость между Михаилом и Викторией была намного раньше, чем рассказывает актер. Звезда российского кино быстро сориентировалась и оправдалась тем, что с Раисой, к моменту связи с молодой зазнобой, у него уже не было никаких интимных отношений.

Мужчина заверил, что сильно влюбился и хотел начать жизнь заново с новым домом и детьми. „Я хотел глотнуть новой, новой энергии, я сбросил 12 килограммов… мне хотелось нового кислорода новой эмоции… я делал 100 дел в день“, — вспоминает Багдасаров.

Однако вскоре наступило отрезвление: „Вся жизнь была в предощущении праздника, который так и не наступил“, — с горечью признался изменник. Новая благоверная не собиралась вступать с ним в брак и тем боле рожать от него детей и даже как-то заявила, что живет с ним „из снисходительности“.

Такое отношении молодой любовницы быстро опостылело Михаилу, и он решил вернуться к Раисе. Якобы экс-супругу он очень уважает и привык к ней.

Пришло время пройти проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что Багдасаров все еще любит молодую любовницу, а после расставания с Викторией у него была интрижка с некой дамой.

Полиграфолог спросил ловеласа, что чувствует тот к своей бывшей супруге. „У меня достаточно позитивный настрой… испытываю привычное чувство надежности“, — уклончиво начал артист. В зале послышались ироничные комментарии. Раиса решила спросить мужчину в лоб, любит ли он ее? Багдасаров ответил, что очень любит, но как жену, мать своих детей и хранительницу очага. Раиса ему не поверила.