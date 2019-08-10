Чем опасны селфи в нетрезвом состоянии

Вы расстались, возможно, даже, довольно давно, но почему-то в определенные моменты (чаще всего, если немного перебрали с горячительными напитками) руки так и тянутся к смартфону, чтобы черкануть бывшему пару строк, а то и отправить несколько пикантных селфи. А наутро вместе с отрезвлением приходит чувство стыда. Знакомая ситуация?

Кстати, грешат подобными звонками и смсками не только девушки. Мужчины тоже порой совершают маленькие оплошности. Бывают и другие.

Например, один молодой человек на портале «The Sun» в рубрике «Письмо психологу» рассказал такую историю:

"Мы были знакомы со школы, были хорошими друзьями, хотя, порой мне хотелось немного большего, чем просто дружба. Вероятно, это желание и заставило меня совершить необдуманный поступок, о котором я до сих пор очень жалею.

Однажды мы вместе весело провели время, выпили, а по возвращении домой я сделал несколько откровенных снимков и отправил ей. Через несколько минут я получил ответное сообщение: подруга посоветовала мне лечь спать.

Наутро мне было дико стыдно за свой дурацкий поступок. Но мы встретились с подругой, поговорили, посмеялись над ситуацией и вроде бы все забыли. Но до сих пор я чувствую себя очень виноватым перед ней. Кстати, общение мы все же прекратили, когда подруга уехала жить за границу. "

Психолог посоветовала молодому человеку перестать «грызть» себя и отпустить ситуацию. Тем более что девушка отнеслась к произошедшему с юмором и пониманием. Однако посоветовала в другой раз быть осмотрительнее:

Отправлять фото интимного характера может быть очень рискованно, особенно, если вас о них не просили.