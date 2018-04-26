Эск-невеста Павла Табакова прокомментировала слухи о своей свадьбе

Чуть меньше года Павел Табаков встречался с актрисой Марусей Фоминой. Они выглядели достаточно счастливыми, но в прошлом году расстались. Вскоре Павел закрутил новый роман со студенткой театрального факультета, а его экс-невеста стала встречаться с продюсером Алексеем Киселевым . Они стали вместе выходить в свет и не скрывали чувств друг к другу. Вчера избранник девушки опубликовал фото из загса, после чего пару стали поздравлять со свадьбой.

Поклонники даже не сомневались, что влюбленные узаконили свои отношения. Однако позже в комментариях к снимку Маруся попыталась объяснить, что кадр был сделан на съемочной площадке. «Да мы кино снимаем тут просто», — написал она, прочитав очередное теплое поздравление. Словам девушки никто не поверил. Пользователи соцсети продолжили заполонять комментарии своими пожеланиями новобрачным.

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Терпение Фоминой оказалось не безграничным. «Ну, то есть все реально думают, что я в таком виде между делом пошла в загс?», — стала негодовать актриса. В кадре она сидит в черной блузке и пиджаке в тон. После этих слов волна комментариев прекратилась. Фанаты теперь предполагают, что именно вчера Маруся и Алексей подавали заявление в загс. По их расчетам, свадьба влюбленных должна состояться не раньше, чем через два месяца. Однако девушка сейчас ждет ребенка, поэтому сотрудники загса могли предложить паре ближайшую свободную дату для регистрации брака.