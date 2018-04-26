Как алкоголь на самом деле влияет на секс-драйв

Кажется, что романтический ужин будет неполноценным без бокала хорошего вина. Оно помогает расслабиться, раскрепоститься, почувствовать легкое головокружение. Да и секс потом будет просто отличным! Или нет? Ты себе даже не представляешь, какое количество исследований посвящено вопросу, как алкоголь на самом деле влияет на нашу интимную сферу.

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Что бы кто ни говорил, но алкоголь — это один из сильнейших депрессантов. Вопреки популярному мнению, алкоголь не работает как афродизиак и на самом деле тормозит способность человека достичь эрекции и испытать оргазм. Хотя небольшая доза алкоголя действительно иногда помогает преодолевать сексуальные барьеры и тревожность, она все равно влияет на нашу физиологию.

У мужчин

Употребление алкоголя — это популярная причина эректильной дисфункции у мужчин. По мере возрастания количество алкоголя в крови снижается способность мозга отвечать на сексуальную стимуляцию.

В исследовании 2009 года, опубликованном в The Journal of Sexual Medicine, показано, что низкий уровень воды в организме приводит к угнетению нервной системы и проблемам с сексуальным поведением. Алкоголь, как ты знаешь, вызывает дегидрацию организма.

В английском языке даже есть такое выражение — whiskey dick, «виски-член». На самом деле речь тут, конечно, не только о виски. Из-за того, что член становится менее «отзывчив» в ответ на внешние стимулы, мужчине сложнее вызвать эрекцию и поддержать ее. «Некоторые парни, стоит им выпить, не могут заставить свой член подняться полностью, хотя даже в таком „половинчатом“ состоянии они могут заняться сексом», — говорит уролог и сексолог Дженнифер Бирман.

У женщин

А вот влияние алкоголя на женскую сексуальность исследовано гораздо хуже, чем на мужскую. Это и понятно: во‑первых, долгое время женская сексуальность являлась табуированной темой, которая не заслуживала внимания, во-вторых, мужское возбуждение гораздо проще «измерить».

Многие ошибочно принимают легкое сексуальное возбуждение после бокала вина за что-то извне, хотя на самом деле все эти желания УЖЕ есть у нас в голове, просто под влиянием алкоголя мозг позволяет им сформироваться. Кроме того, алкоголь заставляет «замолчать» те тормозные механизмы, которые до этого говорили «Нет, это плохая идея» или «Нам это точно не понравится».

Не стоит забывать, что в женском теле обычно содержится больше жира и меньше воды, чем в мужском, поэтому влияние алкоголя становится заметно быстрее — и оно сильнее. Женский организм дольше перерабатывает алкоголь.

Алкоголь также влияет и на качество секса. Исследования показали, что чем выше уровень алкоголя в крови, тем дольше откладывается наступление оргазма, а интенсивность его не такая сильная, как «на трезвую голову».

Впрочем, тебе действительно может показаться, что после бокала вина ты более возбуждена. Алкоголь расширяет сосуды. «Клитор, половые губы и вагина могут увеличиться. Женщины часто говорят, что они чувствуют большее возбуждение, когда выпьют, но достичь оргазма им все равно труднее», — говорит доктор Бирман.

Мы уже говорили, что спиртное становится причиной дегидрации организма, и из-за этого смазки может вырабатываться значительно меньше, чем обычно. В том числе из-за этого «сухой» секс может быть куда менее приятным.

Подводя итоги: мало смазки, низкая чувствительность, оргазм дальше.

Риски

Просто унылый секс — это неприятно, но не слишком страшно, согласись. Ситуация может зайти гораздо дальше. Проблема в том, что алкоголь снижает твои чувства тревожности и опасности, стирает барьеры. Например, в трезвом уме тебе никогда в жизни не пришло бы в голову заняться сексом без презерватива с первым встречным, а под влиянием алкоголя эта идея выглядит как пикантное приключение.

Кроме того, выпившую девушку гораздо проще «развести» на секс, даже если она его не хочет, просто у нее нет сил сопротивляться.

Алкоголь притупляет тревожность, но есть и другие способы справляться с ней. А минусов в употреблении алкоголя всегда будет больше, чем плюсов.