Муж заменил жену на «беременной» фотосессии и развеселил пользователей сети

Американец по имени Крис организовал фотосессию для беременной жены, однако сфотографировался вместо нее. Об этом сообщает UNILAD.

29-летний фотограф рассказал, что вместе с супругой они пытались завести ребенка более двух лет. В конце концов его жена забеременела: мужчина был так рад, что решил устроить по этому поводу праздничную фотосессию.

Однако он не учел тот факт, что его жена не любит фотографироваться, поэтому будущему отцу пришлось придумывать другой план. Поговорив со своими друзьями-фотографами, он решил заменить стеснительную супругу на снимках собой.

«Я был взволнован. Я уже сделал много свадебных фотографий и фотосессий с беременными женщинами, так что и по другую сторону было весело», — рассказал Крис. Он добавил, что во время съемок на площадке никто не смог удержаться от смеха.

Пользователи сети позитивно восприняли праздничный фотосет мужчины. Многие похвалили Криса за удачную попытку запечатлеть радостный момент. Другие поблагодарили «беременного» за откровенные фотографии, которые подняли им настроение.