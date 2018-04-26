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The Weeknd не может выбрать себе девушку
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The Weeknd не может выбрать себе девушку 

Журнал ОК! 43 минуты назад
В последнее время канадский музыкант The Weeknd (Абель Тесфайе) вводит поклонников в заблуждение, появляясь на публике то с одной девушкой, то с другой. Его заметили в компании модели Шантель Джеффрис и уже сделали вывод о новом романе музыканта, как через пару дней, он пришел на вечеринку вместе с экс-подружкой Беллой Хадид. Источник из окружения звезд заявил, что The Weeknd и Белла не хотят торопить события и афишировать свои отношения. Также он добавил, что бывшие влюбленные не раз вместе проводили время после расставания. Правда, Белла опровергла слухи, написав в своем Instagram, что это была не она.
Теперь издание LifeandStyle со ссылкой на источник сообщило, что Абель все-таки вместе с другой моделью Шантель Джеффрис (кстати, с бывшей девушкой Джастина Бибера! Опять).
Абель и Шантель были друзьями много лет, и они решили попробовать перейти на новый уровень отношений на фестивале Coachella, — сказал инсайдер.
Впрочем, удивляться нечему. Шантель — любимый типаж рэпера: жгучая брюнетка с формами.
Шантель Джеффрис
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