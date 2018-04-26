The Weeknd не может выбрать себе девушку

В последнее время канадский музыкант The Weeknd (Абель Тесфайе) вводит поклонников в заблуждение, появляясь на публике то с одной девушкой, то с другой. Его заметили в компании модели Шантель Джеффрис и уже сделали вывод о новом романе музыканта, как через пару дней, он пришел на вечеринку вместе с экс-подружкой Беллой Хадид . Источник из окружения звезд заявил, что The Weeknd и Белла не хотят торопить события и афишировать свои отношения. Также он добавил, что бывшие влюбленные не раз вместе проводили время после расставания. Правда, Белла опровергла слухи, написав в своем Instagram, что это была не она.

Теперь издание LifeandStyle со ссылкой на источник сообщило, что Абель все-таки вместе с другой моделью Шантель Джеффрис (кстати, с бывшей девушкой Джастина Бибера ! Опять).

Абель и Шантель были друзьями много лет, и они решили попробовать перейти на новый уровень отношений на фестивале Coachella, — сказал инсайдер.

Впрочем, удивляться нечему. Шантель — любимый типаж рэпера: жгучая брюнетка с формами.

Шантель Джеффрис