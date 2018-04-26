Ханна обратилась к женщинам России

Девушка сфотографировалась со статуэткой — наградой победительницы премии «Красивый бизнес: Beauty&health бизнес-леди России» и рассказала женщинам, что нужно делать.

Певица показала один из своих салонов и призналась, что ей очень приятно было получить премию, учрежденную крупнейшей бизнес-организацией страны "Деловой Россией" . Ханна отметила, что премия была создана не только для поощрения бизнесменов, но и с целью развития женского предпринимательства в стране.

Девушка считает, что ее пример может вдохновить многих поклонниц и незнакомых девушек, которые мечтают реализовать себя в сфере бьюти-индустрии, пробуют организовывать свое дело и стремятся к большему. «Мне очень приятно, что я своим примером мотивирую женщин нашей страны реализовывать себя! Мечтайте, ставьте цели, реализовывайте проекты и будьте успешны!» — обратилась к российским женщинам популярная певица.