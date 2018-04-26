Ещё
Ханна обратилась к женщинам России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ханна обратилась к женщинам России 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Девушка сфотографировалась со статуэткой — наградой победительницы премии «Красивый бизнес: Beauty&health бизнес-леди России» и рассказала женщинам, что нужно делать.
Певица показала один из своих салонов и призналась, что ей очень приятно было получить премию, учрежденную крупнейшей бизнес-организацией страны "Деловой Россией". Ханна отметила, что премия была создана не только для поощрения бизнесменов, но и с целью развития женского предпринимательства в стране.
Девушка считает, что ее пример может вдохновить многих поклонниц и незнакомых девушек, которые мечтают реализовать себя в сфере бьюти-индустрии, пробуют организовывать свое дело и стремятся к большему. «Мне очень приятно, что я своим примером мотивирую женщин нашей страны реализовывать себя! Мечтайте, ставьте цели, реализовывайте проекты и будьте успешны!» — обратилась к российским женщинам популярная певица.
Russianshowbiz.info: последние новости
Мария Ивакова пришла в шок от японской культуры Бари Алибасов набросился на прохожую Седокова рассказала, как проходит ее "продуктивный день"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему20
«Я изменяю идеальному мужу»: личная история39
Что чувствуют мужчины, когда занимаются сексом8
Что поможет улучшить секс
7 женских фантазий о сексе22
Видео
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
04:56
Почему в будущем все будет плохо
Психология
02:54
Назван плод, избавляющий от стресса, изжоги и судорог
Еда
01:00
Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь
Звёзды
01:00
Бузова получила в подарок вещи для ее малыша
Звёзды Шоу-бизнес
00:41
Юный вундеркинд показал барабанное шоу
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение