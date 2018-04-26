Мужа Эмили Ратажковски обвинили в измене со Сьюки Уотерхаус

Супермодель Эмили Ратажковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в конце февраля, и этим заявлением шокировала своих фанатов. Дело в том, что встречалась она совсем с другим — Джеффом Магидом, а о расставании никак не сообщала.

Но в Сети заподозрили супруга модели в изменах. Папарацци запечатлели его с другой моделью Сьюки Уотерхаус.

Себастьян Бир-Макклард

Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус

После объятий у автомобиля модель и продюсер сели в машину и уехали. Кстати, на безымянном пальце Себастьяна кольца не было.

Напомним, что Сьюки Уотерхаус постоянно провоцирует сообщения о новых романах. В начале года ей приписывали отношения с Дарреном Аронофски , а позже стало известно, что она встречается с мексиканским актером Диего Луной.

Сьюки Уотерхаус и Диего Луна подтвердили свой роман.