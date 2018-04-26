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Мужа Эмили Ратажковски обвинили в измене со Сьюки Уотерхаус
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Мужа Эмили Ратажковски обвинили в измене со Сьюки Уотерхаус 

Журнал ОК! 42 минуты назад
Супермодель Эмили Ратажковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда в конце февраля, и этим заявлением шокировала своих фанатов. Дело в том, что встречалась она совсем с другим — Джеффом Магидом, а о расставании никак не сообщала.
Но в Сети заподозрили супруга модели в изменах. Папарацци запечатлели его с другой моделью Сьюки Уотерхаус.
Себастьян Бир-Макклард
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
После объятий у автомобиля модель и продюсер сели в машину и уехали. Кстати, на безымянном пальце Себастьяна кольца не было.
Напомним, что Сьюки Уотерхаус постоянно провоцирует сообщения о новых романах. В начале года ей приписывали отношения с Дарреном Аронофски, а позже стало известно, что она встречается с мексиканским актером Диего Луной.
Сьюки Уотерхаус и Диего Луна подтвердили свой роман.
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