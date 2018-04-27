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Неужели муж Эмили Ратаковски уже начал ей изменять
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Неужели муж Эмили Ратаковски уже начал ей изменять 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Медовый месяц Эмили Ратаковски и Себастьяна Бир-Маккларда не успел закончиться, а папарацци уже застукали супруга модели обнимающимся с другой женщиной.
В конце февраля 26-летняя модель Эмили Ратаковски шокировала общественность внезапным заявлением о том, что вышла замуж за продюсера Себастьян Бир-Макклард. Влюбленные везде появлялись вместе, а Эмили посвящала благоверному свои обнаженные снимки, но не прошло и двух месяцев, как в отношениях наступил кризис.
Эмили Ратаковски и Себастьян Бир-Макклард
Дело в том, что на днях папарацци застукали Себастьяна на прогулке с 26-летней моделью Сьюки Уотерхаус. Бир-Макклард и Уотерхаус возвращались вместе, скорее всего, со спортивной тренировки, как предположила западная пресса.
На фото, молодые люди явно увлечены друг другом, муж Ратаковски обнимает девушку и нежно держит ее за лицо. Примечательно, что, обручального кольца на пальце мужчины замечено не было. С «места преступления» парочка уехала вместе на одной машине.
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
Себастьян Бир-Макклард и Сьюки Уотерхаус
Был ли это лишь дружеский флирт, или муж Эмили Ратаковски действительно уже изменяет ей, покажет время. Остается ждать, как отреагирует сама Эмили на поведение супруга. Будем надеется, что брак молодой четы не закончится столь же внезапно, как и начался.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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