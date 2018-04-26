И нечего стесняться! 5 способов предложить партнеру заняться сексом

Многие считают, что от секса в первую очередь получает удовольствие мужчина, а женщина должна лежать и заботиться о его оргазме. Разумеется, это не так, каждый человек заслуживает удовольствия! Вот несколько советов, как правильно инициировать секс.

18+

1. «Открой меня»

Трюк из кинофильмов, причем не только зрелищный, но и действенный. Оставь открытой дверь в ванну, войди в душ (ванна с полупрозрачной шторкой тоже подойдет), открой гель для душа… Будет проходить мимо — позови его внутрь на… ммм… массаж. Потом можно переместиться в спальню.

2. Пришли ему сообщение

Напиши словами о том, чего именно ты хочешь в постели. Можно сопроводить это голосовым сообщением, только подготовься и говори со страстными нотками в голосе. Поднеси к микрофону вибратор, спроси, что он думает об этом звуке… В общем, намекни, что его ждет! Еще идеи: запиши свои стоны во время самоудовлетворения, шлепни себя перед микрофоном (если вы оба не против БДСМ), пришли ему эротичное фото.

3. Пришли ссылку на секс-игрушку

Можно без объяснений или буквально с одной фразой. Если идея понравится — дело сделано.

4. Придумай «старт-слово»

О стоп-слове, после которого секс прекращается, знают все. А вот кодовое слово или фраза, означающие желание немедленно им заняться, есть у немногих. А ведь это прекрасная часть сексуальной игры, когда вы оба готовы к приключениям!

5. Презерватив как сигнал

Если вы выбрали этот способ предохранения, можно ловить партнера «на живца»: показать ему презерватив в качестве намека на то, чего тебе хочется.

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