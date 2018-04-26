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Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену, похожую на него как две капли воды
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Бенедикт Камбербэтч впервые за долгое время вывел в свет жену, похожую на него как две капли воды 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Исключение британский актер сделал для премьеры сериала «Патрик Мелроуз», где сыграл главную роль. Родители двоих сыновей нечасто появляются на публике вместе, и тем заметнее, что за несколько лет брака Софи и Бенедикт стали невероятно похожи друг на друга.
В последний раз супруги появлялись вместе на красной дорожке год назад и вновь начали выходить в свет лишь во время киноконвента CinemaCon в этом году, ну а папарацци снимают их даже реже, чем светские фотографы.
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Фото:East News
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