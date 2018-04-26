Дружу и сплю: 5 плюсов и минусов секса без обязательств 

Секс с человеком, которому ты, по сути, ничем не обязана, без необходимости все время быть вместе и разрешать конфликты… Звучит неплохо, правда? Но у дружбы с сексом есть не только свои плюсы, но и минусы!
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Плюс: вы не ждете звонков
Не нужно гипнотизировать телефон в ожидании, пока он позвонит и куда-то пригласит. Вы друзья, то есть многое знаете, но не скучаете ежесекундно.
Минус: можно потерять друга
В процессе таких отношений у кого-то из вас могут развиться чувства к партнеру, а такие ситуации бывает сложно решить без потерь.
Плюс: мало обязанностей
Вы не должны поддерживать отношений с семьей друг друга, можете переезжать в другой город или менять работу. Удобно!
Минус: сложно выстроить отношения
Такого друга неудобно брать с собой на свадьбу к друзьям как «+1». Уже как-то неловко рыдать у него на плече, нельзя просто по‑дружески обниматься на диване. Дьявол в деталях.
Плюс: ты можешь смотреть на других мужчин
По сути, ты сейчас одна, а значит, никто не запретит выбирать интересных партнеров среди знакомых, например.
Минус: и он может смотреть на других женщин
Никогда не знаешь, когда закончится ваш секс и останется только дружба (или вообще ничего).
Плюс: это безопаснее секса на одну ночь
К тому же его не нужно искать.
Минус: можно потерять бдительность
Если слишком расслабиться и забыть о контрацепции, можно «додружиться» до нежеланной беременности или инфекции.
Плюс: можно влюбиться друг в друга
И тогда отношения разовьются сами по себе и все останутся довольны.
Минус: можно влюбиться не взаимно
И будет очень грустно, потому что вы окажетесь на разном уровне отношений. Финал, как водится, непредсказуем.
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