Дружу и сплю: 5 плюсов и минусов секса без обязательств

Секс с человеком, которому ты, по сути, ничем не обязана, без необходимости все время быть вместе и разрешать конфликты… Звучит неплохо, правда? Но у дружбы с сексом есть не только свои плюсы, но и минусы!

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Плюс: вы не ждете звонков

Не нужно гипнотизировать телефон в ожидании, пока он позвонит и куда-то пригласит. Вы друзья, то есть многое знаете, но не скучаете ежесекундно.

Минус: можно потерять друга

В процессе таких отношений у кого-то из вас могут развиться чувства к партнеру, а такие ситуации бывает сложно решить без потерь.

Плюс: мало обязанностей

Вы не должны поддерживать отношений с семьей друг друга, можете переезжать в другой город или менять работу. Удобно!

Минус: сложно выстроить отношения

Такого друга неудобно брать с собой на свадьбу к друзьям как «+1». Уже как-то неловко рыдать у него на плече, нельзя просто по‑дружески обниматься на диване. Дьявол в деталях.

Плюс: ты можешь смотреть на других мужчин

По сути, ты сейчас одна, а значит, никто не запретит выбирать интересных партнеров среди знакомых, например.

Минус: и он может смотреть на других женщин

Никогда не знаешь, когда закончится ваш секс и останется только дружба (или вообще ничего).

Плюс: это безопаснее секса на одну ночь

К тому же его не нужно искать.

Минус: можно потерять бдительность

Если слишком расслабиться и забыть о контрацепции, можно «додружиться» до нежеланной беременности или инфекции.

Плюс: можно влюбиться друг в друга

И тогда отношения разовьются сами по себе и все останутся довольны.

Минус: можно влюбиться не взаимно

И будет очень грустно, потому что вы окажетесь на разном уровне отношений. Финал, как водится, непредсказуем.

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