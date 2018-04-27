Анальный секс: мужчина в пассиве

Несколько лет назад маркетологи Fun Factory посчитали, сколько страпонов ими было продано в России. Цифра впечатлила: порядка 100 000 штук в год. При том, что, во-первых, страпоны из Бремена вряд ли могут соревноваться по дешевизне с подобными игрушками других производителей. А во-вторых, считается, что Россия ужасно консервативная страна, в которой мужской зад — это «священная корова», к которой никто не смеет прикоснуться.

Кому нужны страпоны

Ошибочным было бы предположение, что страпоны покупают в основном геи (которым в России лучше благоразумно помалкивать). Гомосексуальные мужчины как раз легко обходятся без дополнительных средств. Возможно, часть этих покупок совершалась лесбийскими парами. Однако они гораздо чаще приобретают дилдо и вибраторы, а также клиторальные стимуляторы (многим женским парам не нужен проникающий секс). Одинокая женщина лучше потратится на дорогой вибратор для себя, чем на страпон за подобную сумму. Так что мы практически уверены в том, что подавляющее число этих игрушек было предназначено именно для гетеросексуальных пар. Эта версия подтвердилась, когда обнаружилось, что очень часто на российских сайтах знакомств мужчины ищут страпонессу, причем безо всякого БДСМ-контекста. И то же самое касается огромного количества объявлений от жриц любви, ставших массово предлагать российским мужчинам эту весьма недешевую услугу. То есть о гомосексуализме речи не идет. Смена ролей — это просто поиск другого опыта. Нам остается лишь догадываться о реальном числе российских мужчин, которые уже попробовали принимающий анальный секс или же готовы на этот эксперимент.

Наши головы наполнены штампами. Мы понимаем, что у мужчин совсем не такая физиология, как у нас, и где-то мы даже готовы допустить, что иногда мужчина может позволить себе не быть активным в постели.

Но когда дело доходит до полного обнажения чувств и отказа от привычных ролей, мы начинаем терзать себя вопросами: «А вообще нормально, что я его хочу не так, как надо?», «а не извращенец ли он?», «А вдруг я сама тайная извращенка?» Надеемся, статистика развеет ваши страхи. По результатам разных исследований, не менее 30% гетеросексуальных пар имеют опыт анального секса (причем примерно в половине случаев мужчина выполняет принимающую роль). Около 60% женщин и 95% мужчин можно довести до оргазма с помощью анальной стимуляции. В конце концов, массаж простаты доступен только через прямую кишку — никаких «выходов на поверхность» предстательная железа не имеет. Однако не стоит сходу делать мужу подобные предложения: не каждый обрадуется такой идее. Говорите со своим мужчиной, чтобы узнать, чего же именно он хочет и чего боится, что для него неприемлемо в сексе. И пробуйте с ним в постели что-то новое, ориентируясь на реакции его тела. Подумайте, из каких ценностей формируется мировоззрение вашего мужа. Если он отпускает грубые шутки анально-генитальные темы, коленно-локтевая поза ему видится способом унижения, а посещение проктолога, бритье подмышек и маникюр кажутся действиями, недостойными «настоящего мужика», то забудьте про смену ролей в постели раз и навсегда. И даже не заикайтесь на эту тему, если муж вам дорог и вы хотите его сохранить. Если же его система ценностей хотя бы иногда противоречит стереотипам о «настоящем мужике», то будьте готовы получить своего мужа всего и без остатка.

Развращать мужчину надо поэтапно. Начать можно с самого простого: делая ему минет, одновременно массируйте зону между яичками и анальным отверстием, приближаясь к нему, но не касаясь. В следующий раз будьте смелее: рискните поглаживать и массировать саму область ануса, не входя в него.

На третьем этапе, во время орального секса, когда мужчина возбужден, займитесь его анусом. Только пожертвуйте маникюром и не забудьте про смазку! И да: не надо ему сообщать об этом! Просто углубите свой палец в его анальное отверстие и нащупайте простату. Продолжая минет и надавливая на простату, вы подарите ему фантастический оргазм.. Прежде чем вы отважитесь поменяться ролями, уточните у мужа, приемлемо ли для него использование игрушек, готов ли он к этому? Одно дело, наслаждаться самой, но совсем другое — предстать перед своим мужчиной с вибратором наготове. Если готов, смело отправляйтесь вдвоем в секс-шоп. Он сам остановится возле витрины с игрушками и выберет то, что ему хочется. Например, безременной страпон или анальный пульсатор. Все, что вам теперь нужно, — создать обстановку и настроение для игры, в которой не будет места комплексам, стыдливости, ханжеству. И еще: несмотря на все заверения о том, что современный мужчина чужд стереотипов, все-таки не торопитесь ставить мужа в коленно-локтевую позу. Мужчина больше ощущает унижение от позы, чем от самого факта анального секса. Миссионерская + вибратор, или миссионерская + эрекционное кольцо с анальной пробкой — вполне невинное начало. Компания Fun Factory собирала отзывы женщин, приобретавших страпон. И вот что они обычно говорят: «Это потрясающее чувство, когда мужчина полностью раскрывается перед тобой, доверяет тебе. Это очень драгоценный подарок, он дарит тебе самого себя всего без остатка. Только тогда я поняла, что мужчина — это целый мир, а мы, женщины, постоянно забываем об этом». Или так: «Мой партнер сильный, умный, состоявшийся в жизни человек… Когда я вошла в него первый раз, он очень смутился. А через некоторое время я услышала слова, о которых мечтает любая женщина: „Я весь твой от макушки до кончиков пальцев…“ И секс с ним стал самым потрясающим эротическим переживанием».

Фото: Shutterstock, Fun Factory