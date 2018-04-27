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Наконец-то: Нюша показала животик
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Наконец-то: Нюша показала животик 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Теперь поклонникам все стало ясно!
Уже почти месяц интернет-пользователи в один голос говорят о беременности звезды. Началось все с того, что в интервью певица рассказала, что тема материнства ее очень волнует и к этой роли в своей жизни она тщательно готовится.
Затем звезда опубликовала снимок у витрины с мороженым, где была одета в объемную куртку и шарф. «Девушка беременна. Длинные шарфы… Мороженое…», «Не беременна ли? На этой фотографии очень похоже», — заволновались фолловеры еще больше. И, наконец, в сети появился видеоролик с одного из концертов певицы, после которого все фанаты стали уверены в том, что та скоро станет мамой. На видео Нюша исполняет песню «Выбирать чудо», зажигательно танцуя на сцене в микроскопических шортиках и топе, открывающем ее живот, который всегда был плоским, а теперь стал заметно округлившимся.
Сама же Нюша никак не комментировала эти слухи, но подогревала интерес к своему положению новыми снимками. На них ее теперь невозможно было увидеть в полный рост, и поклонникам оставалось опять теряться в догадках.
Но вот Нюша улетела в теплые страны. И не преминула поделиться фото в купальнике.
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
26 Апр 2018 в 12:35 PDT  ут-то все стало ясно: идеальная фигура и абсолютно плоский животик не оставили места для сомнений. Хотя кое-кто из фанатов все-таки указал в комментариях, что на маленьком сроке и в такой позе живота еще видно и не будет. Но все же думается, на предыдущих фото певица просто была не в форме — ну кто из нас не набрал за долгую зиму пару лишних килограммов?
Напомним, 27-летняя Нюша давно признавалась в своей готовности стать матерью, в частности, она говорила об этом на проекте «Голос. Дети», где была наставником. А год назад на Мальдивах певица вышла замуж за генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, с которым очень счастлива.
Больше фото — по стрелке
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