Нюша беременна 2018: последние новости

Нюша ворвалась на отечественную эстраду, как порыв свежего весеннего воздуха после длительной зимы. Необычная красивая девочка со своим стилем исполнения и четкой постановкой танцев покорила миллионы россиян своей харизмой.

И вот пресса шокировала всех свежей новостью — Нюша беременна. На концертах в 2018 году молодую певицу (фото) можно увидеть уже с округлившимся животиком.

Нюша систематически занимает лидирующие позиции в российских музыкальных поп-чартах. Талантливая девушка стала ярким событием на отечественной эстраде за последние несколько лет.

Нюша беременна

Певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова и их тайная церемония на Мальдивах прошла без назойливых папарацци. Возможно, дотошные журналисты просто мстят своими новостями о ней за то, что не посвятила их в свои планы о замужестве. Певица долгое время отрицала свою беременность и решительно позировала на публике в различных откровенных костюмах.

Но в последний раз артистка выступила на концерте в 2018 году, сознательно оголив уже заметно округлившийся животик. Сценический костюм певицы наглядно продемонстрировал все прелести будущей мамы, в частности, ее живот.

Ролик с концерта был выложен в социальные сети, где поклонники смогли насладиться пением и танцами Нюши . Фанаты звезды убедились, что их любимица беременна и пожелали артистке и ее будущему ребенку здоровья.

Можно заметить, что Нюша стала чаще носить свободную одежду, а это только подтверждает ее интересное положение.

Шурочкина в клинике

Нюшу Шурочкину не так давно видели в одной из столичных клиник, где певица якобы проходила плановый осмотр. На данный момент российские СМИ пишут, что певица находится на 4 месяце беременности. Но данные о возрасте плода разнятся.

Одни издания выкладывают фотографии, где певица стоит в шортах и коротком топе. У нее виден подтянутый живот и отличный пресс.

Нюша подогревает интерес

Сама певица рассказала в одном из интервью, что очень хочет стать мамой. Она тщательно планирует свое питание, физические нагрузки для того, чтобы ее организм смог легко перенести беременность. Также Нюша подогревает интерес публики к своему интересному положению, выкладывая ролики с концерта и фото с отдыха.

Поклонники уверены, что девушка беременна, но некоторые снимки с отдыха 2018 года создают интригу. В сети можно увидеть фото с концерта, где певица уже с животом. На других снимках артистка лежит в откровенном купальнике с абсолютно плоским животом.

Фанаты теряются и не могут понять, где правда. Были предположения, что певица просто поправилась после долгих зимних праздников и не более того. Сама певица активно готовится к будущим гастролям в Турции.

Немного биографии

Родители Нюши музыканты. Отец Владимир Шурочкин выступал на сцене в составе «Ласкового мая», а мама была участницей рок-группы. Маленькую Анечку не нужно было приучать к музыке. У нее с детства был развит музыкальный слух. Аня с детства пела на русском и английском языках. Первую песню девочка сочинила в 8 лет. Шурочкина пробовалась на «Фабрику», но не прошла из-за юного возраста.

Псевдоним Нюша появился во время соревнований в музыкальном шоу на канале СТС. Участвуя на конкурсе в Юрмале, юная звезда заняла седьмое место.

Первый свой трек Нюша записала в 2009 году. Девушка призналась, что эта песня появилась вследствие расставания с молодым человеком. Поистине настоящим годом взлета можно считать 2011 год, когда артистка выпустила настоящие хиты. Песни звучали на всех радиостанциях страны на протяжении многих лет. Певица в течение короткого времени получила всевозможные награды и звания, а ее альбомы заняли прочную позицию в номинации «Прорыв года».

Анна Шурочкина отличилась не только на концертных сценах, собирая многотысячные аудитории. Певица снялась в кино и занялась озвучкой известных зарубежных мультфильмов.

Про личную жизнь Нюша до сих не распространяется, хотя в сети везде пестрят фото артистки с животом. Ей приписывали романы с такими молодыми людьми, как Егор Крид Влад Соколовский . Имя своего настоящего избранника артистка тщательно скрывала.

Но от общественности невозможно утаить подробности жизни публичных людей. Стало известно, что Анна встречается с Игорем Сивовым, у которого уже был брак и есть дети. А в 2017 году тайно от всех девушка вышла замуж за Сивова, чем шокировала многомиллионную армию поклонников.