Ещё
Нюша беременна 2018: последние новости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нюша беременна 2018: последние новости 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Нюша ворвалась на отечественную эстраду, как порыв свежего весеннего воздуха после длительной зимы. Необычная красивая девочка со своим стилем исполнения и четкой постановкой танцев покорила миллионы россиян своей харизмой.
И вот пресса шокировала всех свежей новостью — Нюша беременна. На концертах в 2018 году молодую певицу (фото) можно увидеть уже с округлившимся животиком.
Нюша систематически занимает лидирующие позиции в российских музыкальных поп-чартах. Талантливая девушка стала ярким событием на отечественной эстраде за последние несколько лет.
Нюша беременна
Певица Нюша вышла замуж за Игоря Сивова и их тайная церемония на Мальдивах прошла без назойливых папарацци. Возможно, дотошные журналисты просто мстят своими новостями о ней за то, что не посвятила их в свои планы о замужестве. Певица долгое время отрицала свою беременность и решительно позировала на публике в различных откровенных костюмах.
Но в последний раз артистка выступила на концерте в 2018 году, сознательно оголив уже заметно округлившийся животик. Сценический костюм певицы наглядно продемонстрировал все прелести будущей мамы, в частности, ее живот.
Ролик с концерта был выложен в социальные сети, где поклонники смогли насладиться пением и танцами Нюши. Фанаты звезды убедились, что их любимица беременна и пожелали артистке и ее будущему ребенку здоровья.
Можно заметить, что Нюша стала чаще носить свободную одежду, а это только подтверждает ее интересное положение.
Шурочкина в клинике
Нюшу Шурочкину не так давно видели в одной из столичных клиник, где певица якобы проходила плановый осмотр. На данный момент российские СМИ пишут, что певица находится на 4 месяце беременности. Но данные о возрасте плода разнятся.
Одни издания выкладывают фотографии, где певица стоит в шортах и коротком топе. У нее виден подтянутый живот и отличный пресс.
Нюша подогревает интерес
Сама певица рассказала в одном из интервью, что очень хочет стать мамой. Она тщательно планирует свое питание, физические нагрузки для того, чтобы ее организм смог легко перенести беременность. Также Нюша подогревает интерес публики к своему интересному положению, выкладывая ролики с концерта и фото с отдыха.
Поклонники уверены, что девушка беременна, но некоторые снимки с отдыха 2018 года создают интригу. В сети можно увидеть фото с концерта, где певица уже с животом. На других снимках артистка лежит в откровенном купальнике с абсолютно плоским животом.
Фанаты теряются и не могут понять, где правда. Были предположения, что певица просто поправилась после долгих зимних праздников и не более того. Сама певица активно готовится к будущим гастролям в Турции.
Немного биографии
Родители Нюши музыканты. Отец Владимир Шурочкин выступал на сцене в составе «Ласкового мая», а мама была участницей рок-группы. Маленькую Анечку не нужно было приучать к музыке. У нее с детства был развит музыкальный слух. Аня с детства пела на русском и английском языках. Первую песню девочка сочинила в 8 лет. Шурочкина пробовалась на «Фабрику», но не прошла из-за юного возраста.
Псевдоним Нюша появился во время соревнований в музыкальном шоу на канале СТС. Участвуя на конкурсе в Юрмале, юная звезда заняла седьмое место.
Первый свой трек Нюша записала в 2009 году. Девушка призналась, что эта песня появилась вследствие расставания с молодым человеком. Поистине настоящим годом взлета можно считать 2011 год, когда артистка выпустила настоящие хиты. Песни звучали на всех радиостанциях страны на протяжении многих лет. Певица в течение короткого времени получила всевозможные награды и звания, а ее альбомы заняли прочную позицию в номинации «Прорыв года».
Анна Шурочкина отличилась не только на концертных сценах, собирая многотысячные аудитории. Певица снялась в кино и занялась озвучкой известных зарубежных мультфильмов.
Про личную жизнь Нюша до сих не распространяется, хотя в сети везде пестрят фото артистки с животом. Ей приписывали романы с такими молодыми людьми, как Егор Крид и Влад Соколовский. Имя своего настоящего избранника артистка тщательно скрывала.
Но от общественности невозможно утаить подробности жизни публичных людей. Стало известно, что Анна встречается с Игорем Сивовым, у которого уже был брак и есть дети. А в 2017 году тайно от всех девушка вышла замуж за Сивова, чем шокировала многомиллионную армию поклонников.
Клео.Ру: последние новости
Кэти Перри и Орландо Блум посетили Ватикан Меган Маркл официально попрощалась с карьерой актрисы Пелагея рассказала, как строит отношения с дочерью
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти108
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег114
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
Что случится, если есть по три яйца в день37
Новости партнеров
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение