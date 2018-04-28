Ещё
Все-таки не беременна? Нюша показала идеальную фигуру в бикини
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все-таки не беременна? Нюша показала идеальную фигуру в бикини 

Passion.ru 40 минут назад
Фото: Passion.ru
На днях певица Нюша улетела в отпуск и решила выложить в свой микроблог фото в бикини. На снимках фигура девушки выглядит отлично — ни грамма лишнего веса!
Напомним, в Сети активно обсуждаются слухи о беременности звезды. Похоже, теперь сплетники наконец умолкнут, ведь живот у Нюши — абсолютно плоский. Возможно, конечно, что она находится на совсем небольшом сроке…
Сама исполнительница и ее супруг Игорь Сивов предпочитают не комментировать информацию о скором пополнении в семье. Нюша заявила лишь в одном из недавних интервью, что мечтает стать мамой, но никаких сроков не обозначила.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Анальный секс: мужчина в пассиве Почему мы влюбляемся в женатых мужчин и чем это нам грозит Принц Гарри растрогал принца Уильяма неожиданной просьбой
Женский форум  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег77
Что случится, если есть по три яйца в день
Бирюкова увела мужа у подруги1
Видео
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
00:59
Пугачева удивила образом школьницы
Звёзды
01:30
51-летняя Холли Берри сверкнула обвисшей грудью
Звёзды Мода
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение