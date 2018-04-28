Все-таки не беременна? Нюша показала идеальную фигуру в бикини

На днях певица Нюша улетела в отпуск и решила выложить в свой микроблог фото в бикини. На снимках фигура девушки выглядит отлично — ни грамма лишнего веса!

Напомним, в Сети активно обсуждаются слухи о беременности звезды. Похоже, теперь сплетники наконец умолкнут, ведь живот у Нюши — абсолютно плоский. Возможно, конечно, что она находится на совсем небольшом сроке…

Сама исполнительница и ее супруг Игорь Сивов предпочитают не комментировать информацию о скором пополнении в семье. Нюша заявила лишь в одном из недавних интервью, что мечтает стать мамой, но никаких сроков не обозначила.

Фото: Instagram