Екатерина Градова винит себя в разводе с Андреем Мироновым

С молодой актрисой Екатериной Градовой Андрей Миронов впервые встретился на съемках знаменитого фильма «17 мгновений весны» и уже через две недели сделал возлюбленной предложение — пара быстро поженилась. В скором времени у супругов родилась дочка Маша, которая пошла по стопам знаменитых родителей.

Екатерина и Андрей считались красивой парой и создавали впечатление счастливой семьи, но даже наличие ребенка не спасло их от расставания. Они прожили вместе всего пять лет, но Екатерина признавалась, что всегда чувствовала связь с бывшим мужем.

Градова считает, что развод произошел во многом по ее вине, ведь Миронов до последнего пытался спасти брак. Актриса вспоминает, что тогда постоянно спорила со знаменитым супругом. Градова уверена. что вела себя неправильно, ведь абсолютно все отговаривали ее от развода.

«У женщины величайшее предназначение. Но, конечно, муж должен быть главой. Он добытчик, он должен так любить жену! Как свое тело! А она ему подчиняться во всем. Даже когда супруг не прав, надо принять его точку зрения. Не могу сказать, что так жила… Я не сразу это поняла, но потом Андрея очень любила. У меня вообще было ощущение, что он мой ребенок, которого я родила. Самый страшный вызов для меня был… Это когда я подала на развод и осуществила его. Несмотря на все обстоятельства, и свекр, и свекровь мешали этому. И он сам до конца жизни был против», — рассказала Екатерина.