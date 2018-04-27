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Роза Сябитова готовит будущему мужу необычный свадебный подарок
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Роза Сябитова готовит будущему мужу необычный свадебный подарок 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
56-летняя Роза Сябитова собирается выйти замуж за своего избранника Рената, который живет на Кипре. Она перестала скрывать роман с мужчиной и иногда даже выкладывает совместные фотографии в Сеть. По словам Розы. избранник уже сделал ей предложение, но Роза планировала жить гостевым браком, но теперь все же решила официально зарегистрировать отношения.
В недавнем интервью Роза сообщила, что они с Ренатом в скором времени поженятся, а сама ведущая готовится сделать весьма необычный подарок своего будущему мужу — Роза намерена лечь под нож хирурга.
«Я собралась замуж. Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь», — рассказала Сябитова для «Дни.ру».
Отметим, что это будет далеко не первая пластическая операция для Розы — не так давно она признавалась, что перенесла восемь операций. Сябитова весьма откровенна с поклонниками и не считает нужным скрывать хирургические вмешательства. По словам ведущей, операции были ей необходимы для работы на телевидении. При этом Роза совершенно не боится ложиться под нож хирурга, хотя неоднократно были случаи, что женщины умирали во время пластических операций из-за ошибки врачей — недавно москвичка скончалась во время операции по подтяжке груди.
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