Британская модель Анна Кель на протяжении полутора лет встречалась с известным в прошлом английским футболистом Эшли Коулом. Согласно слухам, знойная красотка является нимфоманкой и имеет бисексуальную ориентацию. Поэтому не стоит удивляться тому, что ее отношения с экс-игроком сборной Англии долго не продлились.
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