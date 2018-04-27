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Анна Кель — бывшая любовница Эшли Коула
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Анна Кель — бывшая любовница Эшли Коула 

Soccer News 59 минут назад
Фото: Soccer News
Британская модель Анна Кель на протяжении полутора лет встречалась с известным в прошлом английским футболистом Эшли Коулом. Согласно слухам, знойная красотка является нимфоманкой и имеет бисексуальную ориентацию. Поэтому не стоит удивляться тому, что ее отношения с экс-игроком сборной Англии долго не продлились.
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