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Внезапно: новый бойфренд Хайди Клум Том Каулитц официально женат
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Внезапно: новый бойфренд Хайди Клум Том Каулитц официально женат 

Попкорн News 3 часа назад
Пока Хайди Клум плюет на все условности и развлекается с молодым парнем, общественность негодует и выискивает поводы для новых скандалов. Кто ищет, тот всегда найдет — оказалось, что 28-летний бойфренд Хайди, музыкант группы Tokio Hotel, Том Каулитц, официально женат. Таблоид In Touch, хорошо известный своими выдуманными сплетнями, сообщает, что хоть Том и расстался со своей супругой, моделью Риа Зоммерфельд, официально развод с ней так и не оформил. Конечно, это только формальность, однако в новые отношения музыкант окунулся, даже не подумав о расторжении брака. Официально Том и Риа были вместе с 2015 года, однако в 2016 расстались из-за измен Каулитца. «Ему хочется лишь тусоваться и веселиться, — говорит инсайдер. — Его стиль жизни не устраивал Риа». Но 44-летнюю Хайди, похоже, такой вариант устраивает полностью, потому что, в голове у немецкой модели сейчас тоже лишь отдых и беззаботное времяпрепровождение.
Хайди и Том: попкорнnews
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