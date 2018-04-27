Что спросить у мужчины, прежде чем переспать с ним

Неважно, думаете ли вы заняться с ним сексом через 5 минут после знакомства или в первую брачную ночь. В любом случае сначала честно ответьте на эти вопросы (ну или попросите его ответить на некоторые).

Вы здоровы?

Давно ли вы сдавали анализы на ЗППП? А ваш партнер? Конечно, задать этот вопрос себе куда проще, чем другому человеку, но если вы познакомились не пару минут назад, такой разговор вполне уместен. Люди, которые строят отношения (ну или хотя бы спят вместе), должны доверять друг другу. В том случае, если секс намечает спонтанный, просто не забывайте про презерватив. И про регулярный осмотр у врача тоже не забывайте: если хотите изменить мир — начните с себя.

Он свободен?

Вы уверены, что мужчина, с которым вы собираетесь заняться сексом, не ведет двойную игру? И если вдруг у него кто-то есть, сильно ли это вас беспокоит? Неважно, свойственно вам ревновать или нет: вы должны понимать, во что рискуете ввязаться. Не нужно приставлять нож к горлу мужчины, чтобы выяснить всю правду. Постарайтесь обратить свой очень серьезный вопрос в шутку. По его реакции можно многое понять.

Ему нравится его работа?

Думаете, здесь нет никакой связи? Не спешите с выводами: она есть. Разговоры о работе могут помочь вам вывести мужчину «на чистую воду». Чем он занимается? Приносит ли то, что он делает, радость? Не нужно задавать вопросы из серии «сколько ты получаешь» — это, как минимум, неприлично. И помните: если вы вдруг поймаете его на лжи (вчера говорил одно, сегодня — другое), бегите. Если человек даже про работу не может говорить честно, то не стоит ждать от него правды в вопросах отношений.

В каких отношениях он со своей бывшей?

Если вы точно знаете, что он был женат или находился в долгих и серьезных отношениях, лучше выяснить, общается ли он с бывшей. Ответ «она редкая овца, ненавижу ее» должен сильно напрячь. Даже если женщина действительно причинила мужчине боль, и они расстались далеко не друзьями, оскорблять ее при новой возлюбленной (потенциальной) — отвратительная тактика. Где гарантии, что однажды и вы не окажетесь такой же «овцой»? Абсолютно нормально, когда экс-супруги сохраняют нормальные отношения, особенно, если у них есть общие дети или несколько десятков лет, прожитых под одной крышей. Хорошо, когда мужчина заботится о детях от предыдущего брака. Это характеризует его как сильного и надежного человека, который несет ответственность за свои поступки.

Чего вы ждете от отношений?

Это очень, очень важный вопрос. Вы хотите секса просто ради секса? Или у вас другие ожидания? Заранее решите, к какому сценарию на утро вы готовы. И постарайтесь, чтобы кольцо с 20-каратным бриллиантом в ваших мечтах не фигурировало (ну если только вы не проснулись с шейхом из Катара). Будьте реалистичны.

А что, если вы больше его не увидите?

Да, так бывает: мужчина просто уходит и больше никогда не появляется в вашей жизни. Или вы садитесь в самолет и улетаете навсегда. После того, что между вами случилось, вы сможете идти дальше или ваше сердце будет разбито? Если секс рискует стать причиной глубокой депрессии, то, пожалуй, лучше отказаться от этой затеи. Если же вы обещаете не сильно заморачиваться, то смело в бой!