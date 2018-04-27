Плюсы и минусы знакомств в интернете

Скорее всего, вы слышали о сайтах и приложениях для знакомств. Может, у вас даже есть друзья, которые ими пользовались, и даже преуспели. Но если вы по какой-то причине еще не пробовали сайты знакомств самостоятельно, то сегодня разберетесь во всех их аспектах.

Сайты знакомств считаются чем-то для неудачников — просто спросите любого в возрасте от 21 до 35 лет. Несмотря на это, они стали обычным способом встретить людей и начать отношения. Это ставит многих из нас в трудное положение. Поскольку все остальные используют приложения для знакомств, трудно избежать встречи с ними. На самом деле это самовоспроизводящийся цикл. Тем не менее, чтобы помочь вам ориентироваться в потоках приложений для знакомств, которые сейчас наводняют рынок, я выбрала лучшие приложения и сайты, а также выяснила, стоит ли это того.

Являются ли онлайн-знакомства социально приемлемыми?

Да, почему бы и нет. Прежде всего, сайты онлайн-знакомств — это что-то вроде социальных сетей. Нет никакого стыда в использовании сайтов знакомств, чтобы найти своего партнера. Это точно так же, как и обычные знакомства с интересными вам людьми в обычных соцсетях — вконтакте, фейсбук и так далее. На таких сайтах вы можете легко узнать кого-то получше до того, как вы даже встретитесь в реальной жизни.

Самое печальное в том, что огромное количество людей использует сайты и приложения для знакомств, но очень малая часть признает это. Многие из них считает это чем-то неловким. Но это не преступление, а лишь самый легкий способ найти новых людей — и в этом нет ничего постыдного. Некоторых волнует то, что кто-то из их знакомых или коллег может увидеть их профиль, но это лишь значит, что этот человек тоже пользуется таким же сайтом, и вряд ли он пристыдит вас за то, что делает сам.

Онлайн-знакомства зависят от моей внешности?

Это самый распространенный вопрос, который всех интересуют. Первый и главный совет в онлайн-знакомствах — честность. Не пытайтесь как-то изменить свое фото в редакторе, чтобы выглядеть лучше, потому что в итоге все равно важен внутренний мир.

Интернет-знакомства — это не внешность, а отношения. В настоящих отношениях внешность никогда не имеет значения и партнер верит, что вы прекрасны. Каждый человек красив по-своему. Прекратите обвинять себя. Но, как мы знаем, в большинстве случаев первое впечатление действительно существует. Вам нужно сделать всего лишь несколько привлекательных фотографий, на которых вы будете при этом похожи на себя. Всегда будьте счастливы, смейтесь от всего сердца и перестаньте тратить свое время на мысли о том, что кто-то выглядит лучше вас. Это качество даст вам внутреннюю силу, чтобы выглядеть красивее.

Онлайн-знакомства — небезопасные?

Конечно, встречаться с незнакомыми людьми из интернета может быть небезопасно; кто знает, кто придет на встречу с вами? Но подумайте вот над чем: встретить кого-то в интернете, особенно после того, как у вас есть шанс проверить их, не менее безопасно, чем встречаться с кем-то в баре или в клубе. И вы точно будете знать, что этот человек вам подходит.

Тем не менее, это безопасно, только если вы принимаете необходимые меры предосторожности: не размещаете личную информацию (например, ваш номер телефона или адрес) в своем профиле и предоставляете ее только после того, как вы отправили сообщений кому-то достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Запланируйте свидание в общественном месте, сообщите кому-нибудь, где вы находитесь, и так далее. Как бы по уши влюблены в онлайн-знакомого вы уже ни были, предупрежден — значит вооружен.

Какие приложения лучше использовать?

Tinder

Tinder является одним из самых известных приложений для знакомств и очевидным первым выбором в моем списке. Тиндер уже давно обвиняется в том, что он перешел в какую-то форму игры. Но это король приложений по какой-то причине.

Во-первых, Tinder требует, чтобы у вас была учетная запись Facebook, чтобы включить ее, и вам нужно быть старше 18. После регистрации вы можете создать краткий профиль, состоящий из 500-символьной рассказа о себе и до шести изображений. Вы также можете связать свою учетную запись Tinder с Instagram и включить информацию о своем работодателе и школе. Настройки местоположения позволяют другим пользователям находить вас, если хотите, и задавать предпочтения относительно того, кого вы видите. Тогда начинается настоящее веселье.

Тиндер показывает вам фотографию, имя и возраст. Вы можете нажать на фотографию, чтобы увидеть дополнительную информацию о друзьях и друзьях Facebook, которыми вы делитесь (если которые есть). Вы можете пролистать фото вправо (отметить пользователя как понравившегося), влево (проигнорировать) или вверх, если вы хотите использовать одну из ваших драгоценных «супер-симпатий», чтобы показать им, что они действительно вам нравятся. Если вы и кто-то еще отметили друг друга как понравившихся, появится сообщение, показывающее, что вы отметили друг друга и призывающее вас отправить им сообщение.

OkCupid

OkCupid является одним из немногих приложений для знакомств, которые не требуют Facebook для регистрации. Вы создаете имя пользователя и заполняете очень длинный профиль, который вы можете связать с учетной записью Instagram (который является частью компании Facebook), если хотите. Вы можете отвечать на вопросы. Это создает процентный показатель для пользователей, который отражает вашу «совместимость». Вы также можете публиковать свои ответы и учитывать, насколько они важны для вас.

Все параметры, в том числе для доступа к настройкам и профилям просмотра, находятся в выпадающем меню. Чтобы посмотреть кого-то, кого вы любите, вы просто нажимаете опцию «matches», которая, как ни странно, показывает вам не людей, с которыми вы сопадаете, а скорее людей, с которыми вы могли бы столкнуться. Если этот интерфейс слишком хаотичен для вас, коснитесь опции «quickmatch», которая ограничивает результаты только фотографиями. Вы можете лайкать людей или писать им аналогично с Tinder, но обмен сообщениями — ваша лучшая ставка: пользователи могут видеть, кто им понравился, только если они обновили статус «A-list».

У OkCupid есть много недостатков, как и у Tinder, но меньше положительных качеств. Интерфейс очень неуклюжий, а фотографии слишком маленькие. Вам также нужно нажать на маленькое изображение пользователя, чтобы увидеть большую версию и профиль человека, который просто слишком велик для приложения. Он может работать как веб-сайт знакомств, где эта длинная информация, по-видимому, будет читаться на большом экране, но для приложения это слишком, и необходимость прокрутки текста вызывает раздражение. Когда вы вернетесь к списку, нет никакой гарантии, что он будет в том же порядке или что он вернет вас к тому месту, которое вы прокрутили вниз, что делает крайне неприятным отслеживание того, что вы уже просмотрели. Хуже того, вы не можете видеть, кто вам понравился, если вы не платите за обновление.

К сожалению, вы также сможете увидеть только пять последних посетителей вашего профиля, если вы не заплатите за обновление и — еще интереснее — любой может вам написать сообщение. Кто угодно. И они могут написать вам что угодно. Если вы не ответите, они, вероятно, просто продолжат посылать вам сообщения. Честно говоря, некоторые вещи не могут быть незаметными. Проверка Facebook помогает блокировать процент ботов от создания учетных записей, поэтому без него OkCupid теряет уровень.