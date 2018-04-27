17 лет вместе, и это не предел: счастливые Пинк и Кэри Харт на отдыхе с детьми

Певица Пинк и мотогонщик Кэри Харт — образцовая пара, в которой каждый доказал, что нужно уметь договариваться и идти навстречу. Они вместе уже 17 лет, и, несмотря на разногласия, однажды приведшие к длительному разрыву в отношениях, все-таки продолжают наслаждаться друг другом и жизнью. Сейчас они растят двоих детей — 7-летнюю Уиллоу и годовалого Джеймсона.

Супругов вместе с отпрысками сфотографировали во время отдыха на пляже во Флориде. Все находились в прекрасном расположении духа и использовали любые возможности для развлечения — катались на водных скутерах, прыгали на батуте, купались и просто болтали. В какой-то момент Кэри Харт заметил, что за ними наблюдают папарацци, и красноречиво выразил свое к этому отношение, показав средний палец. Впрочем, незлобно: он и Пинк даже позволили фотографам сделать их семейный портрет.

Напомним, что первая встреча Пинк и Кэри Харта произошла в 2001 году на гонках в Филадельфии, США. Спустя четыре года артистка сама сделала любимому предложение — во время гонок подняла над головой табличку «Ты женишься на мне?». Спустя год состоялась их свадьба.