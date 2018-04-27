Интимофобия: из-за чего мы боимся психологической близости

Сегодня найти партнера на одну ночь легче, чем на всю жизнь: все больше людей не хочет связывать себя обязательствами и предпочитает жить в одиночестве, изредка встречаясь с новыми знакомыми из Тиндера на нейтральной территории. Психологи считают, что в 90% нежелание вступать в серьезные отношения связано с интимофобией — эпидемией XXI века.

Интимофобия — это панический страх перед психологической близостью с партнером. Причем, мужчины и женщины одинаково ей подвержены. Главная причина возникновения интимофобии у женщин — страх попасть в зависимость от мужчины, особенно после начала совместной жизни и рождения совместного ребенка. В России только 2% мужчин уходит в декретный отпуск. Поэтому какой бы успешной и сильной не была женщина, скорее всего именно ей придется отложить карьеру на потом и заняться пеленками, погремушками и бытом.

“Сейчас представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами имеют собственные достижения, занимают высокие посты, лидируют во многих сферах, — объясняет Ольга Романив, основатель и руководитель брачного агентства «Классика отношений», — Внимание переключается с домашнего очага на социальное признание и профессиональную реализацию. Для женщин открывается все больше возможностей — и становится все тяжелее пойти на компромисс ради отношений. ”

Еще одна причина интимофобии — болезненный любовный опыт в прошлом. И это актуально как для мужчин, так и для женщин. Если вы открылись и доверились партнеру, а он вас отверг, возникает ощущение собственной бракованности и недоверия к миру. С одной стороны, вы становитесь сильнее и начинаете все больше верить в собственные силы, с другой, боитесь полагаться на нового возлюбленного — а вдруг наступите на те же грабли?

Интимофобия может развиться еще в детстве, если ребенка воспитывали эмоционально нестабильные родители. Мать то душила гиперопекой и бесконечным восхищением, то, наоборот, жестко критиковала и пыталась воспитывать «настоящего мужчину» или «настоящую женщину», а отец высмеивал проявление эмоций и называл это «розовыми соплями» и «слабостью». В такой семье ребенок вырастает с ощущением стыда за любые эмоциональные реакции — поэтому во взрослой жизни пытается подменить психологическую близость сексом на одну ночь, без обязательств и привязанностей.

Наконец, на развитие интимофобии косвенно влияет популярность виртуального общения. По данным исследовательского холдинга «Ромир», 98% россиян проводят в социальных сетях в среднем 143 минуты в день. В фейсбуке или ВКонтакте гораздо проще найти не только друзей по интересам, но и виртуальную любовь, которая ни к чему не обязывает. Тогда как отношения в реальном мире предполагают ответственность перед партнером и определенные обязательства.

“Интимофоба определить очень просто, — рассказывает психолог-сексолог Татьяна Кан, — Он обаятелен, успешен, общителен, не имеет семьи — но зато может похвастаться кучей хобби. За маской самоуверенности скрывается потребность в любви, однако ее пересиливает страх близости. ” Интимофоб сразу дает обратный ход, как только понимает, что вы рассчитываете на серьезные отношения.

Не надо путать инфантильного или отстраненного партнера с интимофобом. Если вы встречаетесь с человеком, который не ценит ваши потребности и холоден в сексуальном плане, проблема не в интимофобии — а в недостаточном интересе к вам. Интимофоб, наоборот, чаще всего берет в сексе инициативу на себя и готов к экспериментам, но вот о личном рассказывает редко — и разговорам предпочитает постель.

Настоящую интимофобию сложно вылечить самостоятельно. Поэтому если вы столкнулись с интимофобом, не рассчитывайте спасти его силой любви. У вас есть два варианта взаимодействия с таким человеком: отказать ему в физической близости и прервать все контакты или, наоборот, согласиться и не рассчитывать ни на что, кроме пары встреч. Не жертвуйте собой и своими чувствами — интимофоб не оценит подвига и все равно уйдет от вас, как только заподозрит в том, что вы к нему неравнодушны. И тогда разбитое сердце может сыграть с вами злую шутку, и вы сами начнете бояться близости. Интимофобия может коснутся каждого, даже самого чуткого и ранимого человека.

Сообщение Интимофобия: из-за чего мы боимся психологической близости появились сначала на Умная.