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Модель Нина Агдал позирует в постели полностью обнаженной
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Модель Нина Агдал позирует в постели полностью обнаженной 

WMJ.ru 22 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Экс-возлюбленная актера Леонадро Ди Каприо модель Нина Агдал некоторое время назад не попала на обложку глянца из-за своей «полноты». Но это не мешает девушке показывать свое идеальное тело миру. Несколько часов назад Нина разместила в Instagram очень горячий кадр: модель позирует в постели полностью обнаженной. На Агдал одеты только туфли с прозрачным каблуком.
В комментариях фолловеры Нины на разных языках расхваливают формы модели, которые, действительно, заслуживают восхищения.
Напомним, Леонардо и Нина встречались на протяжении года. Поклонники даже заговорили о скорой свадьбе, но, конечно, актер был не готов расстаться с холостяцкой жизнью. В итоге пара рассталась друзьями.
Как тебе формы Агдал?
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Фото:Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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