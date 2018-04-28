Модель Нина Агдал позирует в постели полностью обнаженной

Экс-возлюбленная актера Леонадро Ди Каприо модель Нина Агдал некоторое время назад не попала на обложку глянца из-за своей «полноты». Но это не мешает девушке показывать свое идеальное тело миру. Несколько часов назад Нина разместила в Instagram очень горячий кадр: модель позирует в постели полностью обнаженной. На Агдал одеты только туфли с прозрачным каблуком.

В комментариях фолловеры Нины на разных языках расхваливают формы модели, которые, действительно, заслуживают восхищения.

Напомним, Леонардо и Нина встречались на протяжении года. Поклонники даже заговорили о скорой свадьбе, но, конечно, актер был не готов расстаться с холостяцкой жизнью. В итоге пара рассталась друзьями.

Как тебе формы Агдал?

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Фото:Instagram