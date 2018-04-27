Как не стать жертвой развода. Почему нижегородцы хотят жить врозь?

Количество разводов в Нижегородской области растёт. Конечно, чаще всего причиной расторжения брака становится банальная формулировка «не сошлись характерами». Но понятно, что все несчастные семьи несчастливы по-своему.

Например, для десятого года брака Натальи Андрея Белоусовых фатальной стала измена супруга. Мужчина польстился на коллегу по работе, совершенно не собираясь рушить из-за романа семью. Но жена, узнав об измене из смс-переписки супруга, приняла кардинальное решение — подать на развод.

Андрей безумно привязан к двум дочкам. Из семейного гнезда он съехал, но каждый день заходит в бывший дом.

«Вот так и живём, — вздыхает мужчина. — И вместе никак, и порознь тошно. Может, прежде чем развестись, нам надо было к психологу сходить? Хотя, конечно, я виноват. Но вдруг был шанс сохранить семью?»

Другая семейная пара, Михаил и Ирина Соломины, после развода вообще зажили счастливо. Мужчина долгие годы выпивал. Жене надоело это терпеть. После расторжения брака «зелёный змий» ослабил хватку, и Ирина вновь стала жить с Михаилом одной семьёй — уже гражданским браком.

«Есть понятие юридического развода, а есть — психологического, — говорит психолог Дарья Ветрова . — Это далеко не одно и то же. Часто люди принимают решение развестись после каких-то травмирующих ситуаций в личной жизни. Наши женщины также часто считают: развод — отличный способ манипуляции непутёвой второй половиной. Эффект действительно бывает, но он весьма краткосрочный. Порой люди считают, что именно после похода в ЗАГС их жизнь начнётся с чистого листа. Это не так. Теоретически вообще разводиться нужно, когда ты психологически полностью освободился от человека. На это иногда нужно и год-другой жизни врозь. Или если есть некие юридические предпосылки — например, ты замуж за другого человека выходишь. Штамп в паспорте редко что-то принципиально меняет в жизни пары — и когда его ставят, и когда его аннулируют».

Где искать помощи?

«Не хотел развода», — так мотивировал жестокое убийство жены и тёщи житель Сергачского района Нижегородской области. Сообщается, что незадолго до трагедии жена написала заявление о разводе. Муж, не желая расторгать брак, угрожал ей убийством. Опасаясь за жизнь, женщина попросила свою мать приехать и пожить у неё. Убийца не пожалел никого… Позже он пытался наложить руки и на себя, но неудачно.

Периодически в криминальных хрониках мелькают сообщения о том, что мужчины насилуют бывших сожительниц и жён. Алгоритм один: пересеклись по бытовым вопросам, приставал, отказала, избил, изнасиловал.

«Когда речь идёт о деструктивных отношениях, развод — часто не выход из ситуации. — рассказывает директор «Нижегородского женского кризисного центра» врач-психотерапевт Анастасия Ермолаева . — Насилие часто совершается и после официального расторжения отношений — например, если люди живут на одной территории. Вы думаете, если штамп о разводе появился, это как-то повлияет на агрессивность человека?»

И всё равно многим кажется, что поход в ЗАГС, чтобы расторгнуть брак, может уберечь от страшных последствий. Не зря, слыша о случаях, когда мужчина, например, убивает вторую половину, люди спрашивают: почему не развелась? Значит, сама виновата, что терпела.

«Вопрос надо задавать иначе: не почему она терпела, а почему он бил, — продолжает Анастасия Ермолаева. — Почему жертва должна уходить, часто с детьми, а агрессор оставаться в комфортных для себя условиях? Наказан должен быть тот, кто совершает преступление!»

Специалисты уверены: когда люди живут в ситуации домашнего насилия, развод для них вообще порой невозможен. Они много лет находятся под серьёзным психологическим прессом со стороны обидчика. Таким женщинам кажется, что без мужа они психологически и социально несостоятельны. Это поведение даже имеет психологический термин: синдром приобретённой беспомощности. По статистике, женщины возвращаются к мужьям-агрессорам от 7 до 14 раз или потом вступают в такие же новые отношения.

«Решаясь на развод, помните: главное — не уйти от мужа или жены, а научиться жить самостоятельно и быть при этом самодостаточной счастливой личностью», — резюмирует психолог Дарья Ветрова.

Развод невозможен?

Сегодня после официальной регистрации брака пары сразу идут в храм скреплять свой союз перед богом. Но возможен ли потом развод на небесах?

«К сожалению, сегодня для многих венчание стало лишь красивым обрядом, обязательным после гражданской регистрации брака в ЗАГСе. В наши дни развод не особо порицаем в обществе, отсюда и несколько легкомысленное отношение к венчанию. Однако во время венчания жених и невеста получают благословение Божие на свой брак, скрепляют свой союз и несут отвественность за него не только перед людьми, но и перед Богом, — говорит иерей Алексей Пестрецов, пресс-секретарь Нижегородской митрополии. — Мы забываем: церковный брак не может быть расторгнут в принципе. Если мужчина и женщина соединились друг с другом перед лицом Бога, они вместе до конца земной жизни.

Конечно, наша действительность такая, какая есть, со всеми неурядицами. И всё равно нет понятия церковного развода — бывает лишь признание церковного брака утратившим каноническую силу. Для этого возможны несколько причин — например, измена одного из супругов».