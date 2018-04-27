Ещё
Андрей Гайдулян показал новую пассию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Гайдулян показал новую пассию 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Андрей Гайдулян впервые после развода с женой вышел в свет с новой девушкой, узнал Sobesednik.ru.
О семейной жизни Гайдулян всегда рассказывал с большим энтузиазмом. Его законная супруга — Диана Очилова — поддерживала звездного мужа не только в радости, но и в горе. Когда Андрею поставили страшный диагноз — рак, — она была главной его надеждой и опорой. Но крепкого союза построить не удалось. О том, что в их отношениях не все гладко, впервые заговорили после недавней совместной поездки в Штаты. Из США они вернулись по отдельности, а спустя время расстались.
О том, из-за чего распался союз, Андрей говорить не любит. Зато поклонники отмечают — после развода с женой он похудел, стал ходить в спортзал и даже решил изучать английский язык. Гайдулян не скрывает, что мечтает сделать карьеру в Голливуде.
С бывшей женой // Фото: пресс-служба Андрея Гайдуляна
— Мы занимаемся уже полтора года, скоро я буду участвовать в новом англоязычном проекте, и работа с преподавателями дает результаты, — говорит актер. — Я перестал стесняться разговаривать.
Перемены произошли не только в освоении языка, но и на личном фронте. На недавней светской премьере фильма «Непрощенный» он появился вместе с симпатичной брюнеткой. Приглядевшись к девушке, журналисты опознали в ней звезду сериала «Филфак» Александру Велескевич. В кинотеатре они не отходили друг от друга ни на шаг. Фотографам тоже позировали вместе, крепко держа друг друга за руки. Правда, распространяться о своих отношениях не стали. И на все прямые вопросы старались уходить от ответа.
— Саша — моя подруга! — заявил Андрей. — Мы с ней просто друзья! Решили вместе сходить в кино, посмотреть на Дмитрия Нагиева в новом амплуа. Мне, как заштампованному комедийному актеру, очень интересно. Бежали, опаздывали. Чтобы успеть, мне пришлось поехать даже на метро!
ИД «Собеседник»: последние новости
Что надо знать о женской дружбе? Александр Буйнов: Мы с женой долго не могли притереться друг к другу Елена Летучая готовится к родам
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»1
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Специфический секс: мужчина в пассиве7
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву58
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива6
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение