Андрей Гайдулян показал новую пассию 

Андрей Гайдулян впервые после развода с женой вышел в свет с новой девушкой, узнал Sobesednik.ru.
О семейной жизни Гайдулян всегда рассказывал с большим энтузиазмом. Его законная супруга — Диана Очилова — поддерживала звездного мужа не только в радости, но и в горе. Когда Андрею поставили страшный диагноз — рак, — она была главной его надеждой и опорой. Но крепкого союза построить не удалось. О том, что в их отношениях не все гладко, впервые заговорили после недавней совместной поездки в Штаты. Из США они вернулись по отдельности, а спустя время расстались.
О том, из-за чего распался союз, Андрей говорить не любит. Зато поклонники отмечают — после развода с женой он похудел, стал ходить в спортзал и даже решил изучать английский язык. Гайдулян не скрывает, что мечтает сделать карьеру в Голливуде.
С бывшей женой // Фото: пресс-служба Андрея Гайдуляна
— Мы занимаемся уже полтора года, скоро я буду участвовать в новом англоязычном проекте, и работа с преподавателями дает результаты, — говорит актер. — Я перестал стесняться разговаривать.
Перемены произошли не только в освоении языка, но и на личном фронте. На недавней светской премьере фильма «Непрощенный» он появился вместе с симпатичной брюнеткой. Приглядевшись к девушке, журналисты опознали в ней звезду сериала «Филфак» Александру Велескевич. В кинотеатре они не отходили друг от друга ни на шаг. Фотографам тоже позировали вместе, крепко держа друг друга за руки. Правда, распространяться о своих отношениях не стали. И на все прямые вопросы старались уходить от ответа.
— Саша — моя подруга! — заявил Андрей. — Мы с ней просто друзья! Решили вместе сходить в кино, посмотреть на Дмитрия Нагиева в новом амплуа. Мне, как заштампованному комедийному актеру, очень интересно. Бежали, опаздывали. Чтобы успеть, мне пришлось поехать даже на метро!