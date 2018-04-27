Андрей Гайдулян показал новую пассию

Андрей Гайдулян впервые после развода с женой вышел в свет с новой девушкой, узнал Sobesednik.ru

О семейной жизни Гайдулян всегда рассказывал с большим энтузиазмом. Его законная супруга — Диана Очилова — поддерживала звездного мужа не только в радости, но и в горе. Когда Андрею поставили страшный диагноз — рак, — она была главной его надеждой и опорой. Но крепкого союза построить не удалось. О том, что в их отношениях не все гладко, впервые заговорили после недавней совместной поездки в Штаты. Из США они вернулись по отдельности, а спустя время расстались.

О том, из-за чего распался союз, Андрей говорить не любит. Зато поклонники отмечают — после развода с женой он похудел, стал ходить в спортзал и даже решил изучать английский язык. Гайдулян не скрывает, что мечтает сделать карьеру в Голливуде.

С бывшей женой // Фото: пресс-служба Андрея Гайдуляна

— Мы занимаемся уже полтора года, скоро я буду участвовать в новом англоязычном проекте, и работа с преподавателями дает результаты, — говорит актер. — Я перестал стесняться разговаривать.

Перемены произошли не только в освоении языка, но и на личном фронте. На недавней светской премьере фильма «Непрощенный» он появился вместе с симпатичной брюнеткой. Приглядевшись к девушке, журналисты опознали в ней звезду сериала «Филфак» Александру Велескевич . В кинотеатре они не отходили друг от друга ни на шаг. Фотографам тоже позировали вместе, крепко держа друг друга за руки. Правда, распространяться о своих отношениях не стали. И на все прямые вопросы старались уходить от ответа.