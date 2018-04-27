Елизавета Боярская подогревает слухи о беременности 

Некоторое время назад отечественные СМИ и пользователи социальных сетей заподозрили, что Елизавета Боярская ждет второго ребенка. И все последние выходы актрисы в свет только подогревают эти слухи. Так, на закрытии Московского международного кинофестиваля — 2018 звезда появилась в платье, скрывающем линию талии. Кроме того, Елизавета Боярская решилась на весьма смелое декольте, что, вполне вероятно, должно было отвлекать внимание от области живота. Отметим, недавно, посетив церемонию вручения театральной премии «Золотая маска», Елизавета Боярская также выбрала платье с завышенной линией талии, свободной юбкой и акцентом на верхней части. Напомним, Лиза Боярская — дочь известного актера и исполнителя Михаила Боярского и его супруги, актрисы Ларисы Луппиан. Также у пары есть сын Сергей. В 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у супругов родился сын Андрей. Отметим, звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет. Фото: пресс-служба Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!