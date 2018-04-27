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Петербуржец развелся с женой, чтобы жениться на ее матери
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Петербуржец развелся с женой, чтобы жениться на ее матери 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Прежде чем обрести женщину всей своей жизни, 50-летнему Вячеславу Жуковскому пришлось пережить немало трудностей. В 1990-е годы он оказался за решеткой за убийство. Мужчина отбывал наказание сроком 10 лет и три месяца, а пока ждал возвращения домой, написал в газету письмо, где желал обрести любовь. На «исповедь» заключенного откликнулась девушка по имени Елена, на которой Вячеслав и женился, когда, наконец, обрел свободу. Брак пары продлился пять лет и закончился тяжелым расставанием. Разочарованного в жизни мужчины приютила и утешила собственная теща.
«Когда они разошлись, Слава был в такой растерянности, что я предложила ему остаться пожить у меня, пока он определится с жильем. Пока он определялся, мы нашли с ним общий язык, и он так и задержался, а потом мы и расписались», — рассказывает Галина Евгеньевна. Сам Вячеслав признается, что в 73-летней женщине нашел «настоящего человека», с которым готов провести остаток жизни. Сейчас пара ищет суррогатную мать, чтобы обзавестись наследниками.
Жуковские дружат с семьей Краско/Фото: из архива героев публикации/Комсомольская правда"
"Понимаете, я еще 21 год назад заморозила свои яйцеклетки. У меня знакомая была в ВМА. Они там и хранятся. Просто я очень хотела третьего ребенка, а муж не соглашался — то служба, то переезды по гарнизонам, так и не смогли", — цитирует «Комсомольская правда» нынешнюю супругу Вячеслава Жуковского.
Напомним, что и среди многих знаменитостей довольно часто встречаются неравные и при этом счастливые браки. Например, Иван Краско старше своей избранницы на 60 лет, а ныне покойный Олег Табаков был старше Марины Зудиной на 30 лет.
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