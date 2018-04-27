Девушка объяснила, зачем продает девственность

Студентка решила не размениваться на ровесников и продать свою девственность подороже через популярное эскорт-агентство.

Аукцион состоялся, лот ушел с молотка за 1,2 млн евро. Такую цену предложил голливудский актер из Лос-Анджелеса, ему и достанется невинность 26-летней девушки. Каких-то ста тысяч евро не нашлось у бизнесмена из Мюнхена, чтобы стать победителем, а на третьем месте оказался футболист из Лондона, предложивший 600 тысяч евро. Хорошая попытка, но мимо.

Жасмин успела поужинать со всеми тремя претендентами. Ее слова передает британское издание Metro, как признналась Жасмин, футболист ей показался очень симпатичным, а бизнесмен из Германии проявил себя настоящим джентльменом, хотя и староват для нее. А победителем оказался один из ее любимых голливудских актеров. Это, конечно, удача.

Девушка также рассказала, что для нее это удивительный эксперимент, однако карьера эскортницы ее не привлекает. А заработанные деньги она сначала отправится в длительное путешествие, а затем откроет собственное дело.