Ещё
Девушка объяснила, зачем продает девственность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка объяснила, зачем продает девственность 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: cinderella-escorts.com
Студентка решила не размениваться на ровесников и продать свою девственность подороже через популярное эскорт-агентство.
Аукцион состоялся, лот ушел с молотка за 1,2 млн евро. Такую цену предложил голливудский актер из Лос-Анджелеса, ему и достанется невинность 26-летней девушки. Каких-то ста тысяч евро не нашлось у бизнесмена из Мюнхена, чтобы стать победителем, а на третьем месте оказался футболист из Лондона, предложивший 600 тысяч евро. Хорошая попытка, но мимо.
Жасмин успела поужинать со всеми тремя претендентами. Ее слова передает британское издание Metro, как признналась Жасмин, футболист ей показался очень симпатичным, а бизнесмен из Германии проявил себя настоящим джентльменом, хотя и староват для нее. А победителем оказался один из ее любимых голливудских актеров. Это, конечно, удача.
Девушка также рассказала, что для нее это удивительный эксперимент, однако карьера эскортницы ее не привлекает. А заработанные деньги она сначала отправится в длительное путешествие, а затем откроет собственное дело.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях19
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»8
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение