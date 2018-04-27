Мощные бедра и животик: фигура Пинк далека от идеала

Поп-звезда особо никогда не переживала по поводу своего внешнего вида, а зря.

Когда речь заходит о знаменитостях, все представляют, что они должны быть красивыми, ухоженными и непременно худыми. Однако есть звезды, которые никак не подходят под это описание. К ним относится и 38-летняя певица Пинк. Она эпатажная и невероятно талантливая, но настоящей красоткой ее точно не назовешь. Хотя журнал People так совсем не считает. Пару недель назад они выбрали Пинк в качестве самой красивой женщины в мире. Особенно странным это выглядит после того, как папарацци застали звезду с семьей на отдыхе во Флориде.

На фотографиях видно, что фигура Пинк далека от идеала. Пару лет назад певица очень сильно поправилась и с тех пор никак не может прийти в нормальную форму. А может быть, и не пытается, ведь звезда часто признавалась, что чувствует себя абсолютно комфортно в любом весе.

Еще пять лет назад тело Пинк выглядело совсем иначе: стальной пресс и упругие ягодицы были верными спутниками певицы. Для этого звезда бегала каждый день на протяжении часа, занималась йогой, а для экстренного похудения проходила курс тайского бокса. Возможно, Пинк захочет в скором времени вернуться в былую форму.

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