В ярости! За что Эмили Ратаковски злится на мужа?

Эмили Ратаковски (26) была «в ярости», увидев фотографии, на которых ее муж Себастьян Бер-Макклард (31) мило проводил время с Суки Уотерхаус (26). Об этом сообщили инсайдеры порталу Hollywood Life.

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Напомним, на днях муж Эмили Себастьян был замечен с актрисой Суки Уотерхаус в Нью-Йорке. И Эмили Ратаковски на этой встрече не было. Как и обручального кольца Себастьяна… Судя по фото, это была не дружеская встреча: Бер-Макклард обнимал актрису и держался с ней за руки.

https://www.youtube.com/watch?v=-Ft7q32Hac4

«И Себастьяну тоже досталось. Эмили не думает, что между ними действительно что-то происходит, но она злится на них, потому что они выставили ее в дурном свете. Это действительно неуважительно», — добавил инсайдер.

Напомним, что в конце февраля Ратаковски вышла замуж за кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. И многим этот союз не понравился. Поговаривают, что пара поторопилась с браком, ведь они встречались всего 3 месяца.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-yarosti-za-chto-emili-ratakovski-zlitsya-na-muzha/