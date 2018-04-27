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В ярости! За что Эмили Ратаковски злится на мужа?
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В ярости! За что Эмили Ратаковски злится на мужа? 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
Эмили Ратаковски (26) была «в ярости», увидев фотографии, на которых ее муж Себастьян Бер-Макклард (31) мило проводил время с Суки Уотерхаус (26). Об этом сообщили инсайдеры порталу Hollywood Life.
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Напомним, на днях муж Эмили Себастьян был замечен с актрисой Суки Уотерхаус в Нью-Йорке. И Эмили Ратаковски на этой встрече не было. Как и обручального кольца Себастьяна… Судя по фото, это была не дружеская встреча: Бер-Макклард обнимал актрису и держался с ней за руки.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ft7q32Hac4
«И Себастьяну тоже досталось. Эмили не думает, что между ними действительно что-то происходит, но она злится на них, потому что они выставили ее в дурном свете. Это действительно неуважительно», — добавил инсайдер.
Напомним, что в конце февраля Ратаковски вышла замуж за кинопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда. И многим этот союз не понравился. Поговаривают, что пара поторопилась с браком, ведь они встречались всего 3 месяца.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/v-yarosti-za-chto-emili-ratakovski-zlitsya-na-muzha/
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