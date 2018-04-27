Ещё
С этой фотографией что-то не так. Но вы вряд ли догадаетесь, что именно
Далее:
Читайте также:
Ещё

С этой фотографией что-то не так. Но вы вряд ли догадаетесь, что именно 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Это фото сейчас активно обсуждают в Twitter. Пользователи делятся им друг с другом, чтобы выяснить, что с ним не так. Но мало кому удается понять, в чем же дело.
Если вы пытаетесь отыскать оптическую иллюзию, вы на ложном пути. Девушка, выложившая этот снимок, написала, что она уверена в том, что половина пользователей даже не подозревает, что не так на этом фото. И, как по мне, она права.
Но ответ на самом деле очень простой!
Вы видите, как парень идет слева от девушки, а она в свою очередь прямо по обочине дороги. В ходе долгих обсуждений все-таки удалось выяснить, что парню следовало бы идти по правую сторону от девушки, чтобы уберегать ее от опасности (скажем так) — от автомобилей.
Таким образом, с фото на самом деле все в порядке, кроме одной детали. На нем запечатлено нарушение одного из правил этикета, согласно которому мужчина должен идти справа от женщины. Если же он идет слева, то, таким образом, он признает главенство женщины.
В современном мире такие нюансы правил поведения мало кого волнуют. Но вот девушка, выложившая это фото в Интернет, решила напомнить нам о правилах этикета и о том, что многие мужчины, к сожалению, слишком часто забывают ухаживать за дамами или попросту не знают, как это правильно делать.
Карельские вести: последние новости
«Хочу командовать мужчинами!»: 7 женских фантазий о сексе Афродизиак или антисекс: как алкоголь на самом деле влияет на секс-драйв Райское блаженство: 10 техник эротического массажа, которые сведут его с ума
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях36
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег2
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»11
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему22
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива10
Видео
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
49:43
Хабенский рассказал, как пытался спасти жену
Звёзды Шоу-бизнес
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
00:51
8-месячный чиновник возмутил прокуратуру
Дети
00:15
Волочкову раскритиковали за «уши спаниеля»
Звёзды
01:37
Российская певица о связи с Депардье: Я счастлива
Звёзды Шоу-бизнес
06:04
Раскрыты подробности покушения на Пугачеву
Звёзды Криминал
04:07
Эти задачи решат только гении
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение