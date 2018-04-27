С этой фотографией что-то не так. Но вы вряд ли догадаетесь, что именно

Это фото сейчас активно обсуждают в Twitter. Пользователи делятся им друг с другом, чтобы выяснить, что с ним не так. Но мало кому удается понять, в чем же дело.

Если вы пытаетесь отыскать оптическую иллюзию, вы на ложном пути. Девушка, выложившая этот снимок, написала, что она уверена в том, что половина пользователей даже не подозревает, что не так на этом фото. И, как по мне, она права.

Но ответ на самом деле очень простой!

Вы видите, как парень идет слева от девушки, а она в свою очередь прямо по обочине дороги. В ходе долгих обсуждений все-таки удалось выяснить, что парню следовало бы идти по правую сторону от девушки, чтобы уберегать ее от опасности (скажем так) — от автомобилей.

Таким образом, с фото на самом деле все в порядке, кроме одной детали. На нем запечатлено нарушение одного из правил этикета, согласно которому мужчина должен идти справа от женщины. Если же он идет слева, то, таким образом, он признает главенство женщины.

В современном мире такие нюансы правил поведения мало кого волнуют. Но вот девушка, выложившая это фото в Интернет, решила напомнить нам о правилах этикета и о том, что многие мужчины, к сожалению, слишком часто забывают ухаживать за дамами или попросту не знают, как это правильно делать.