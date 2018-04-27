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Айза рассказала о непростых отношениях с мужем
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Айза рассказала о непростых отношениях с мужем 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина объяснила читателям Инстаграма, почему в шоу «Беременные» они могли наблюдать их скандалы с мужем.
Девушка отметила, что ее муж не любит камеры и является непубличным человеком. «На берегу» отношений Анохина пообещала, что не будет заставлять его появляться в социальных сетях, но сама нарушила обещание, опубликовав в Инстаграме совместное фото. От идеи съемок в ток-шоу спутник Айзы тоже был не в восторге, именно поэтому на экране можно наблюдать его раздражение, а сама девушка иногда срывается и даже обвиняет мужа в том, что он ее не любит.
По словам Анохиной, для нее такое поведение привычно, она действительно в шутку может просить близких людей доказывать, что они ее любят. Кроме того, телеведущая попросила поклонников не обвинять ее мужа в том, что он — альфонс. «Если он не пишет в Инстаграм, которого у него нет, что идёт на работу и является успешным бизнесменом, это не значит, что у него нет денег», — заметила Айза и добавила, что ее возлюбленный — профессиональный серфер, а другая сторона его жизни, основная работа, не должна никого интересовать.
Девушка добавила, что не смогла бы жить с человеком, зарабатывающим меньше нее. Она не считает себя меркантильной, но уверена, что каждая женщина хочет позаботиться о своем будущем и быть уверенной, что муж сможет обеспечивать семью.
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