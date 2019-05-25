Ученые: мужчины не понимают намеков на близость

Редко бывает, что партнеры действительно тонко чувствуют друг друга и предугадывают любые желания. Чаще всего и мужчины, и женщины неправильно оценивают поведение друг друга.

Канадские ученые провели исследование, в котором участвовали гетеросексуальных 120 пар. Их разделили на две группы. Участники должны были ответить, как часто они становились инициаторами близости и как часто партнер отвечал согласием. И наоборот, как часто партнер инициировал отношения и как часто они соглашались.

Оказалось, что женщины чаще всего принимают за призывные сигналы самые невинные жесты, а мужчины, наоборот, не понимают, когда женщины намекают на интим.

Выводы, к которым пришли ученые, не новы: парам нужно больше общаться и не стесняться задавать уточняющие вопросы.