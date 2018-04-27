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Ученые: мужчины не понимают намеков на секс
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Ученые: мужчины не понимают намеков на секс 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Больше чем секс"
Редко бывает, что партнеры действительно тонко чувствуют друг друга и предугадывают любые желания. Чаще всего и мужчины, и женщины неправильно оценивают поведение друг друга.
Ученые провели исследование, в котором участвовали гетеросексуальных 120 пар. Их разделили на две группы. Участники должны были ответить, как часто они становились инициаторами секса и как часто партнер отвечал согласием. И наоборот, как часто партнер инициировал секс и как часто они соглашались.
Оказалось, что женщины чаще всего принимают за сексуальные сигналы самые невинные жесты, а мужчины, наоборот, не понимают, когда женщины намекают на секс.
Выводы, к которым пришли ученые, не новы: парам нужно больше общаться и не стесняться задавать уточняющие вопросы.
Женский форум
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