Массовая свадьба бедняков прошла в Хюэ

Провинциальная профсоюзная организация устроила массовую свадьбу для неимущих семей в Хюэ Молодожены прошлись по императорской столице Вьетнама в традиционных костюмах, а, также, покатались на двухместных рикшах. Каждая из пар уже зарегистрировала брак, но у них недостаточно средств, чтобы самостоятельно организовать свадебное торжество. Их единственный шанс — свадьба, устроенная профсоюзами.

Организация устраивает такое шествие уже во второй раз. В этом году в торжестве участвовала пара, 18 лет прожившая вместе, а, также, несколько молодоженов, уже имевших детей.

Источник: Tuoi Tre News