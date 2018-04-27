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Массовая свадьба бедняков прошла в Хюэ
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Массовая свадьба бедняков прошла в Хюэ 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Провинциальная профсоюзная организация устроила массовую свадьбу для неимущих семей в Хюэ  Молодожены прошлись по императорской столице Вьетнама в традиционных костюмах, а, также, покатались на двухместных рикшах. Каждая из пар уже зарегистрировала брак, но у них недостаточно средств, чтобы самостоятельно организовать свадебное торжество. Их единственный шанс — свадьба, устроенная профсоюзами.
Организация устраивает такое шествие уже во второй раз. В этом году в торжестве участвовала пара, 18 лет прожившая вместе, а, также, несколько молодоженов, уже имевших детей.
Источник: Tuoi Tre News
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