Почему не стоит становиться идеальной женщиной

Полина Щеглова, колумнист

В женском лексиконе есть одна фраза, которая очень точно определяет понятие «идеальная женщина»: «Мужчины от нее балдеют». Под мифическим портретом таится эдакая длинноногая красотка с округлыми бедрами, пышной грудью и личиком на 25 лет, если говорить о внешности, а еще такая легкая, непринужденная, понимающая, кроткая, если затрагивать характер. Именно таких фей обожает рекламная индустрия, чтобы наглядно продемонстрировать некую отправную точку для каждой девушки, одинокой или при партнере, — вот какой нужно быть, чтобы нравиться мужчинам.

Но даже и без билборда с фотомоделью перед глазами наши девушки держат этот образ в голове, принимая решения по жизни. А не стоит ли мне похудеть? Неплохо бы, ведь мужчинам нравятся стройные. Но попу-то надо подкачать, да? Непременно, ведь мужчины ведутся на женщин с отчетливо обозначенной фигурой гитары. А макияж сделать перед выходом на улицу? Ну можно, но неяркий, с акцентом на глаза, а вот агрессивную красную помаду не все мужчины одобряют. Так, а если я похудела, подкачалась и накрасилась, как будто и не красилась (магия, да и только!), то стоит ли написать ему первой? Нет, конечно, ведь мужчины уважают только недотрог и скромниц, а не этих самых баб, которые коня и любовников на скаку останавливают. И пошло-поехало… Мужчина хочет то, мужчина хочет се, и если вы до сих пор не замужем, то, значит, до сих пор не выучили до конца листочек с 125-ю заповедями «Чего же желает мужчина от женщины», и, если не вызубрите сейчас, никто вас и не полюбит.

Девушки, а переведите теперь взгляд на голливудских красоток. Сколько гениальных актрис пленило мужские сердца на протяжении XX века и сколько за их судьбами стоит грустных личных историй! Ими восхищались, их портреты вешали на стены, им посвящали песни и бриллианты, а вот простого личного счастья это многим из них не принесло. Чтение историй их любви захватывает дух, а фотографии являют почти что божественные образы, но если логично соотнести первое и второе, то выяснится та самая истина, которую от вас так тщательно скрывают пластические хирурги, стилисты, диетологи и авторы абсурдных тренингов: ваше личное счастье не зависит от того, насколько вы соответствуете или нет ожиданиям мужчин. Красавиц вроде Мэрилин Монро обожали всем земным шаром, а какой-то маленький, но отчего-то любимый ими мужчинка все равно уходил. Быть девушкой с обложки для всех пусть и означает сегодня небольшой приработок за счет доходов в Instagram, но никак не обещает вам, что бонусом на вас свалятся еще и гармоничные отношения.

Стоит только осознать это, и мир меняется как по взмаху волшебной палочки: вы перестаете лепить из себя другого человека и начинаете жить своей собственной жизнью, своими мечтами, успехами и талантами. Вы больше не пытаетесь обмануть природу и сделать себе чужое лицо, как у очередной самой сексуальной женщины 2018 года, не тратите деньги на бесполезных ушлых гуру любви и секса, которые пытаются подсунуть вам навыки порнозвезды как основополагающие в браке, и не слоняетесь по неприятным вам местам, где якобы водятся «принцы». Ведь самое опасное в этом маниакальном преследовании мужских интересов — то, что мужчины, вкус которого вы пытаетесь удовлетворить, на самом деле не бывает в природе, это какой-то абстрактный персонаж. Его не существует, зато имеют место ваши комплексы, которые придумывают вам проблемы и денежные траты на ровном месте, а еще иногда и не дают спать. Нет, к сожалению, ни курсы соблазнения, ни косметолог, ни тренажер, ни секс-коуч не способны обеспечить вас штабелями поклонников. И если фотографию еще можно отретушировать, то реальную личную жизнь уже нет: вас либо любит кто-то один из штабеля, либо вы просто изводите себя гонкой за внимание вместо того, чтобы просто наслаждаться своей собственной, пусть и «неидеальной» жизнью.

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